Как бухгалтеры ошибаются в первичке и как эти ошибки исправить

Ошибки в бухгалтерском и налоговом учете присутствуют почти всегда. Они могут быть вызваны разными причинами. И тут необходимо разобраться с тем, является ли это ошибкой, надо это исправлять или нет, а если надо, то когда и как.

На «Клерке» прошел вебинар, на котором эксперт назвала типичные ошибки бухгалтеров в первичных документах.

Вот эти ошибки:

формы первички не утверждены в учетной политике;

в документах нет обязательных реквизитов;

опечатки;

повреждения в документах;

нечитаемый документ;

неправомерное внесение исправлений.

В учетной политике должна быть ссылка на все формы первичных документов, которые использует компания.

Там можно прописать фразу из ФСБУ 27/2021 о том, что все документы, которые возникают в рамках хозяйственной деятельности компании, можно считать первичными, если там есть все обязательные реквизиты.

«Можно ссылаться на формы документов, которые формирует программа, можно ссылаться на унифицированные формы. Но отсылка к формам первички в учетной политике должна быть обязательно», – поясняет эксперт.

Напомним, реквизиты первички прописаны в пункте 2 статьи 9 от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухучете». О них мы рассказывали тут.

Если в документе нет обязательных реквизитов, то такой документ можно считать оправдательным, но не первичным. Такую ошибку исправляют путем создания самостоятельного правильного первичного документа по всем правилам.

Узнать больше про порядок исправления бухгалтерских ошибок можно в полной записи вебинара.

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