Официально: назван топ-3 специальностей, по которым будет больше всего бюджетных мест

Мишустин заявил:

Это в первую очередь инженерные специальности, это больше трети мест, и технические направления. Всего где‑то 245 тысяч бюджетных мест. Мы пошли в то, чтобы инженеры наши заново дали нам право гордиться. Мы гордимся, но теми еще направлениями. А сегодня нам очень важны свои прорывные решения и мировое лидерство во многих технологических направлениях, это очень важный элемент, — подчеркнул глава кабмина.

Еще в топ-3 вошли педагоги и медицина. На этих специалистов есть востребованность и спрос.

Министры уже скорректировали и соотнесли демографический прогноз с прогнозной потребностью в кадрах, проанализировали контрольные цифры приема, расписали и скорректировали их в 2024 году.