Минфин: надо ли платить НДС при ввозе в РФ уникального оборудования

Разъяснение дает Минфин в письме от 01.02.2024 № 03-07-03/8119.
Перечень технологического оборудования, в том числе комплектующих и запасных частей к нему, аналоги которого не производятся в РФ, утвержден постановлением правительства от 30.04.2009 № 372.
Вопрос в Минфин поступил по поводу импортного оборудования для производства технических средств реабилитации. Если такого оборудования нет в перечне, то надо платить НДС.
При этом этот импортный НДС можно потом взять на вычет.
Чтобы не было НДС, надо решать вопрос с включением этого оборудования в перечень.
Комментарии1
Хотелось бы, чтобы перечень оборудования (аналоги которого не производятся в РФ) обновили. Уж сколько лет прошло, да в свете последних событий, этот перечень может стать гигантским