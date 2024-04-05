Минфин: надо ли платить НДС при ввозе в РФ уникального оборудования

В общем случае ввоз на территорию РФ товаров облагается НДС. Но для импорта оборудования, у которого нет аналогов в России, сделано исключение.

Разъяснение дает Минфин в письме от 01.02.2024 № 03-07-03/8119.

Перечень технологического оборудования, в том числе комплектующих и запасных частей к нему, аналоги которого не производятся в РФ, утвержден постановлением правительства от 30.04.2009 № 372.

Вопрос в Минфин поступил по поводу импортного оборудования для производства технических средств реабилитации. Если такого оборудования нет в перечне, то надо платить НДС.

При этом этот импортный НДС можно потом взять на вычет.

Чтобы не было НДС, надо решать вопрос с включением этого оборудования в перечень.