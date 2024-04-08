НДС

При неподтвержденном экспорте право на вычет НДС остается

ФНС разъяснила нюансы применения налоговых вычетов по НДС при сразу не подтвержденной при экспорте нулевой ставке.
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Если налогоплательщик собрал пакет документов, подтверждающих нулевую ставку НДС, то он вправе заявить к вычету суммы налога, ранее исчисленные по операциям реализации товаров, по которым обоснованность применения такой ставки не была подтверждена документально, и отраженные в уточненной декларации по НДС, сданной за период отгрузки указанных товаров на экспорт.

Такое разъяснение ФНС дала в письме от 26.03.2024 № СД-4-3/3370@.

В документе рассмотрена ситуация, когда плательщик подал уточненку по НДС за период отгрузки на экспорт, в которой отразил сумму налога, исчисленную по ставке 20% по операции реализации. При этом обоснованность нулевой ставки в установленный срок не подтверждена. Одновременно за налоговый период, в котором собран пакет подтверждающих документов, он представил декларацию НДС с отражением налоговой базы по нулевой ставке по указанной экспортной операции и заявил к вычету исчисленный по ставке 20% налог.

Налоговики обоснованность применения ставки НДС 0% подтвердили.

В итоге сами налоговые органы запросили разъяснить правомерность или неправомерность принятия к вычету НДС по неподтвержденному экспорту, исчисленный и отраженный в уточненке за период отгрузки на экспорт, но не уплаченный в бюджет.

НК не предусмотрено отдельной уплаты НДС, исчисленного плательщиком в случае отсутствия подтверждающих документов, предусмотренных ст. 165 Кодекса, по реализации в качестве условия для вычета.

На это ФНС особо обратила внимание.

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НДС

При неподтвержденном экспорте право на вычет НДС остается

ФНС разъяснила нюансы применения налоговых вычетов по НДС при сразу не подтвержденной при экспорте нулевой ставке.

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