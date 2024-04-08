При неподтвержденном экспорте право на вычет НДС остается

ФНС разъяснила нюансы применения налоговых вычетов по НДС при сразу не подтвержденной при экспорте нулевой ставке.

Если налогоплательщик собрал пакет документов, подтверждающих нулевую ставку НДС, то он вправе заявить к вычету суммы налога, ранее исчисленные по операциям реализации товаров, по которым обоснованность применения такой ставки не была подтверждена документально, и отраженные в уточненной декларации по НДС, сданной за период отгрузки указанных товаров на экспорт.

Такое разъяснение ФНС дала в письме от 26.03.2024 № СД-4-3/3370@.

В документе рассмотрена ситуация, когда плательщик подал уточненку по НДС за период отгрузки на экспорт, в которой отразил сумму налога, исчисленную по ставке 20% по операции реализации. При этом обоснованность нулевой ставки в установленный срок не подтверждена. Одновременно за налоговый период, в котором собран пакет подтверждающих документов, он представил декларацию НДС с отражением налоговой базы по нулевой ставке по указанной экспортной операции и заявил к вычету исчисленный по ставке 20% налог.

Налоговики обоснованность применения ставки НДС 0% подтвердили.

В итоге сами налоговые органы запросили разъяснить правомерность или неправомерность принятия к вычету НДС по неподтвержденному экспорту, исчисленный и отраженный в уточненке за период отгрузки на экспорт, но не уплаченный в бюджет.

НК не предусмотрено отдельной уплаты НДС, исчисленного плательщиком в случае отсутствия подтверждающих документов, предусмотренных ст. 165 Кодекса, по реализации в качестве условия для вычета.

На это ФНС особо обратила внимание.