❗❗❗ ФНС разъяснила, по какой форме сейчас сдавать 6-НДФЛ

Налоговики рекомендуют сдавать 6-НДФЛ по форме, которая еще не действует.

Поясним: есть приказ ФНС с новой формой 6-НДФЛ для сдачи отчета с 1 квартала 2024 года. Но этот приказ вступает в силу только с 9 апреля 2024 года.

Ранее, еще до опубликования этого приказа, ФНС выпустила письмо с рекомендованной формой 6-НДФЛ для отчета за 1 квартал.

Про все эти формы 6-НДФЛ – старую, новую, еще новее – мы рассказывали тут.

Раз приказ еще не вступил в силу, то нужно применять форму из письма.

Но ФНС в письме от 29.03.2024 № ЗГ-2-11/4915@ сообщает – сдавать уже сейчас (до 09.04.2024) надо форму, утвержденную приказом.

Отметим, что по факту – обе эти формы по набору строк идентичные.