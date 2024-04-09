Техника на маркетплейсах стала дороже на 15%

На маркетплейсах подорожала зарубежная техника. Это связано со снижением порога беспошлинного ввоза с 1 тысячи евро до 200.

С апреля в России в 5 раз снизили порог беспошлинных покупок — с €1000 до €200. Итеперь техника Apple, Samsung, Sony, Razer, Dyson, Logitech и других производителей стала на 15% дороже.

Крупные маркетплейсы выступали против снижения порога беспошлинного ввоза, пишет «Коммерсантъ».

Цены на гаджеты на маркетплейсах будут приближаться к розничным, что сделает покупки не столь привлекательными. Спрос на гаджеты сейчас невысокий, так что у предпринимателей есть время, чтобы опробовать новые виды и форматы продаж.

Однако по мнению экспертов цены на маркетплейсах все равно останутся ниже, чем у крупного ретейла, потому что последний несет больше издержек в связи с более сложным импортом. Хотя, конечно, этот разбег снизится.

Основные изменения на площадках и новые возможности для партнеров узнайте на бесплатном вебинаре Секреты успешных продаж на маркетплейсах. Как выгодно продавать на Мегамаркете в 2024. Он пройдет 23 апреля в 11:00 мск!

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Спикеры — Илья Прокофьев, директор направления DIY (директор департамента мебели и инструментов) и Наталья Данилова, ведущий бухгалтер по работе с продавцами.

На вебинаре разберем:

Про перспективы развития на Мегамаркете.

Покажем реальные преимущества перед другими маркетплейсами и горизонты развития с нами.

Разберем выгодные ниши и работающие инструменты для продвижения вашего бренда.

Во втором блоке вебинара узнаете про закрывающие документы, их виды и функции.

Разъясним правила чтения закрывающих документов: как верно понять информацию, содержащуюся в них.

Рассмотрим конкретные примеры закрывающих документов и их особенности.

Ждем вас на вебинаре 23 апреля в 11:00 мск!