Увольте сотрудника, если его призвали на службу, и сообщите об этом в СФР и военкомат

Начался весенний призыв. Если вашего работника призвали, то его следует уволить из компании. Но делать это надо особым способом. Расскажем, на что обратить внимание.

Президент подписал указ от 31.03.2024 № 222 о весеннем призыве на срочную службу. Призыву для службы в армии подлежат молодые мужчины от 18 до 27 лет, а с 2024 года — до 30 лет, которые не находятся в запасе и числятся на воинском учете. Если вашего сотрудника призвали, увольте его по статье 83 ТК.

Основание для прекращения договора — заявление призывника, к которому он прикладывает повестку. Увольняйте датой, которую сотрудник укажет в заявлении, без отработок. Обязательно сообщите об увольнении в СФР не позднее рабочего дня со дня, когда издали приказ. А также направьте сведения об увольнении в военкомат по форме из приложения № 2 к Положению, утв. постановлением правительства от 27.11.2006 № 719. Для этого у вас будет 5 календарных дней со дня увольнения.

Обратите внимание: если работник увольняется до окончания рабочего года, в счет которого он уже получил ежегодный отпуск, то оплату за неотработанные дни отпуска вы не должны удерживать — ст. 137 ТК.

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