🔥 По УСН хотят сделать прогрессивные ставки налога, чтобы решить проблему с дроблением

Ставка налога по УСН должна расти в зависимости от роста выручки компании. Лимиты дохода по УСН надо приравнять к порогам для получения господдержки МСП.

С таким предложением бесшовного перехода с УСН на ОСНО для решения проблем с дроблением бизнеса выступила Торгово-промышленная палата.

Лимиты для новых ставок предлагают такие: до 150 млн рублей – 6% на УСН «доходы» и 15% на УСН «доходы минус расходы»;

до 400 млн рублей – 8% «доходы» и 16% «доходы минус расходы»;

до 800 млн рублей – 10% «доходы» и 20% «доходы минус расходы».

При сокращении выручки должна снижаться и ставка налога.

Глава ТПП Сергей Катырин считает, что бизнесу надо дать возможность становиться плательщиками НДС при работе в секторе B2B.

Бизнес дробится из-за того, что в секторе B2C выгоднее осуществлять реализацию, находясь на УСН, а при работе с крупными и средними компаниями уже выгоднее находиться на общей системе, где важен вопрос вычета по НДС, – цитирует его слова ТАСС.

Кстати, в НК внесут поправки про повышенные ставки УСН при снижении налоговой базы. Об этом мы рассказывали тут.