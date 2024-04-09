Кадры

Голикова: безработной молодежи стало меньше

Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента с правительством сообщила, что уровень безработицы среди молодежи сократился с 6,8% в 2019 году до 5,1% в 2023 году.

«Мы видим позитивную тенденцию к сокращению молодежной безработицы: ее уровень сократился с 6,8% в 2019 году до 5,1% в 2023 году», — сказала Голикова.

Также Голикова сообщила, что доля молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет, которые не учатся и не работают, сократилась до 8,7%, а пять лет назад их было 10,6%.

Видим положительную тенденцию к сокращению численности молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет, которые, к сожалению, не учатся и не работают. Пять лет назад их было 10,6%, а сейчас 8,7%, — сказала вице-премьер.

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Ведение бизнеса

Упростили создание промышленных парков и технопарков

Правительство утвердило упрощенный порядок создания промышленных парков и технопарков в новых регионах России.

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Курсы повышения
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Обзоры для бухгалтера

Прогрессивную шкалу по налогам хотят применять к УСН. 👀«Ночной бухгалтер» № 1659

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Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
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Бесплатно с Налоговые проверки

Новые правила проверок по сделкам между взаимозависимыми лицами. Мини-курс

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Календарь вебинаров

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Лучшие спикеры, новый каждый день
Личные финансы

Финансовый уполномоченный рассказал, сколько получил жалоб и сколько суды отклонили его решения

На расширенном заседании комитета Госдумы по финансовому рынку главный финансовый уполномоченный России Юрий Воронин отчитался об обращениях к нему за защитой своих финансовых прав.

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Кадры

Голикова: безработной молодежи стало меньше

Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента с правительством сообщила, что уровень безработицы среди молодежи сократился с 6,8% в 2019 году до 5,1% в 2023 году.

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Патенты на интеллектуальную собственность

Так никто не делает — можно ли это запатентовать

Многие изобретатели, обращаясь за помощью в патентовании своего нового изделия, убеждены в его уникальности. «Так никто не делает!», — восклицают они, уверенные, что это гарантирует получение патента на изобретение.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Наталия Лукина
Обзор сервисов для бухгалтеров

💎Как отмазаться от начальства или клиента, не обидев. Забирайте генератор отмазок в закладки, пригодится!

Бывают дни, когда нет даже секунды свободного времени, отчеты горят, а рабочую почту или чаты засыпают запросы от коллег или клиентов, которые не требуют сиюсекундного решения, что делать? Специально для таких случаев мы сделали «Генератор отговорок». А также собрали в одном посте другие наши супер полезные сервисы.

💎Как отмазаться от начальства или клиента, не обидев. Забирайте генератор отмазок в закладки, пригодится!
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Александр @42
Валютный контроль

С 1 апреля 2024 г. смягчены правила валютного контроля по внешнеторговым контрактам

Упрощен порядок представления уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций. Например, с 600 тыс. до 1 млн рублей повышен размер суммы обязательств по договору с нерезидентом, при котором применяется упрощенный порядок валютного контроля.

С 1 апреля 2024 г. смягчены правила валютного контроля по внешнеторговым контрактам
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Бесплатно с Трудовые проверки

ГИТ спрашивает, почему договоры срочные. Что отвечать

ГИТ при проверке внимательно изучает срочные трудовые договоры. Если четкого указания на причины заключения срочного трудового договора нет, то компанию могут оштрафовать, а договор переквалифицировать в бессрочный. Разбираем, какие формулировки договоров удовлетворят трудовых инспекторов.

ГИТ спрашивает, почему договоры срочные. Что отвечать
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Общество

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Заместитель председателя Правительства Дмитрий Чернышенко сказал об этом и поручил разработать индекс обеспеченности регионов туристической инфраструктурой.

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Ведение бизнеса

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Мошенничество

Суд обманули на фиктивной задолженности

В Омске завершено расследование уголовного дела о трех фактах мошенничества в особо крупном размере.

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Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: горячая линия по кредитным каникулам для пострадавших от наводнения, в шаурме нашли стафилококк и листерии, внешний долг России сократился до $317 млрд

Подготовили обзор главных событий дня. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

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НДС

Как для льготы по НДС считать среднюю зарплату в общепите и с чем ее сравнивать

С 2024 года появилось новое условие для освобождения от НДС услуг общепита – по размеру зарплаты. Одновременно поменялся и порядок расчета средней зарплаты, которую надо сравнивать с данными Росстата.

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Дмитрий Желнин
Бухгалтеры

Бухгалтер, милый мой бухгалтер, как ты защищаешь работодателя?

Бухгалтерия — не просто служба учёта и отчётности, это настоящий щит предприятия в мире финансовых потоков и налоговых обязательств. Задача бухгалтера — не только вести учёт и выполнять рутинные операции, но и защищать интересы своего работодателя. Но практика говорит об обратном.

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Банки

Почти все финансовые операции внутри РФ проходят через российский аналог SWIFT

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила в Госдуме, что более 98% финансовых операций внутри России проходят через российский аналог SWIFT — Систему передачи финансовых сообщений (СПФС).

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Кредитование

Всего один пункт в договоре — и ребенку пришлось платить кредит за свою мать: разбираем решение суда

К сожалению, известная фраза «сын за отца не отвечает» далеко не всегда срабатывает в нашей правоприменительной практике: найдется немало примеров того, как дети стали ответчиками в суде за долги своих родителей. Представлю вашему вниманию свежее решение Верховного суда по этой теме.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Мошенничество

Работник продуктового магазина убедила покупательницу не переводить деньги мошенникам

В Приморском крае работник продуктового магазина убедила пенсионерку не переводить деньги мошенникам.

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Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Александр @42
Обзор судебной практики

3 апреля 2024 г. вступил в силу закон о посуточной сдаче жилья

Собственник П.Е. Бахирев подал жалобу в Конституционный Суд РФ на ч. 3 ст. 17 ЖК РФ, которой запрещается размешенная в многоквартирных домах гостиниц. 23.03.2023 г. суд фактически разрешил сдачу собственных квартир посуточно при соблюдении ряда условий. 03.04.2024 вступил в силу закон, это разрешили, но должны выполняться ряд условий.

3 апреля 2024 г. вступил в силу закон о посуточной сдаче жилья
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Интересные материалы

КоАП РФ

В 5 раз повысили штрафы за препятствование газовым проверкам

Начали действовать изменения в КоАП: штраф за недопуск газовщиков в помещение для проверки оборудования и специалистов по обслуживанию дымовых и вентиляционных каналов.

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