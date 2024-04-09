Голикова: безработной молодежи стало меньше

Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента с правительством сообщила, что уровень безработицы среди молодежи сократился с 6,8% в 2019 году до 5,1% в 2023 году.

«Мы видим позитивную тенденцию к сокращению молодежной безработицы: ее уровень сократился с 6,8% в 2019 году до 5,1% в 2023 году», — сказала Голикова.

Также Голикова сообщила, что доля молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет, которые не учатся и не работают, сократилась до 8,7%, а пять лет назад их было 10,6%.