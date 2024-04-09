Почти все финансовые операции внутри РФ проходят через российский аналог SWIFT

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила в Госдуме, что более 98% финансовых операций внутри России проходят через российский аналог SWIFT — Систему передачи финансовых сообщений (СПФС).

Сейчас уже более 98% финансовых сообщений внутри страны идет через СПФС. К системе присоединилось больше 160 нерезидентов из 20 стран.

Набиуллина отметила, что ЦБ последовательно создает условия для международных расчетов в национальных валютах.

Санкционные риски остаются высокими, если в цепочке расчетов используются счета в долларах, евро, а также SWIFT, — пояснила глава Центробанка.

Система передачи финансовых сообщений Банка России стала основным каналом обмена финансовой информацией при проведении внутрироссийских расчетов по корреспондентским счетам.

По решению Банка России для снижения рисков с октября 2023 года все российские банки обязаны при обмене финансовой информацией по внутрироссийским операциям пользоваться СПФС или аналогичными российскими системами.