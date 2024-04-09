Суд через 9 лет добрался до бывшего главы банка, чтобы взыскать убытки

Арбитражный суд города Москвы 8 апреля признал бывшего председателя правления банка «Клиентский» (АО) Илью Волосевича банкротом и ввел процедуру реализации его имущества. Об этом сообщает АСВ.

Требование банка в размере 2,6 млрд рублей включено в реестр требований кредиторов экс-руководителя.

Ранее суд по заявлению госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» постановил взыскать с Волосевича убытки на указанную сумму. Основанием для привлечения к ответственности стало предоставление банком заведомо невозвратных кредитов физическим и юридическим лицам, а также хищение денежных средств с вкладов физлиц.

Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на банковские операции в 2015 году в связи с тем, что она «неадекватно оценивала кредитный портфель и связанные с этим риски, что приводило к возникновению оснований для банкротства».