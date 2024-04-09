Наказания для «черных» косметологов могут ужесточить

Депутат Ирина Филатова предложила усилить наказания для «черных» косметологов, и поможет в этом маркировка.

По словам члена экспертного совета по защите конкуренции в сфере фармацевтической деятельности при думском комитете по защите конкуренции Ирины Филатовой, многие косметологические организации не имеют соответствующих лицензий, а работники — медицинского образования. При этом по данным ВЦИОМ:

четверть всех потребителей услуг эстетической медицины и косметологии не интересуются ни названием, ни происхождением препарата, ни даже последствиями его применения;

17% интересуются иногда;

39% потребителей не требуют чек в салонах красоты.

Эксперт считает необходимым маркировать медицинские изделия, поступающие из-за рубежа, с помощью системы «Честный ЗНАК» и ужесточить наказание для нарушителей. Также необходимо информировать граждан о последствиях получения услуг у «левых» специалистов.

«Людям нужно взять за правило интересоваться квалификацией эксперта и лицензией организации, куда они планируют обращаться, происхождением препарата и наличием сертификата или российской маркировки на изделиях, которые к ним применяют», — сказала Филатова.

Об этом пишет телеграм-канал системы Честный ЗНАК со ссылкой на Парламентскую газету.