ФНС: Сдать отчеты по зарубежным счетам за 2023 до 01.06.2024

Налоговый юрист: «Все, что вы приложите к отчету может вам навредить.»

Управление ФНС России по Москве напоминает физлицам с зарубежными счетами о необходимости подать отчеты о движении средств за 2023 год до 01.06.2024.

Требования о представлении отчетов по зарубежным счетам установлены ч.7 ст.12 Федерального закона от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Правила представления отчетов утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 №1365.

В целях исключения случаев возникновения вопросов, связанных с заполнением отчета, Управление напоминает об установленной п.8 Правил №1365 возможности представления одновременно с отчетом банковских документов (банковских выписок), подтверждающих проведение валютных операций по счетам.

Частью 2 ст.12 Закона №173-ФЗ установлена обязанность уведомления налоговых органов об открытии (закрытии, изменении реквизитов) счетов за рубежом в течение одного месяца, со дня открытия, закрытия и (или) изменения, по форме и формату, установленным Приказом ФНС России от 24.04.2020 №ЕД-7-14/272@.

Непредставление (несвоевременное представление) уведомлений и отчетов в соответствии со ст.15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях влечет административную ответственность в виде административного штрафа до 20 000 рублей.