ФНС: Сдать отчеты по зарубежным счетам за 2023 до 01.06.2024

Налоговый юрист: «Все, что вы приложите к отчету может вам навредить.»
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Управление ФНС России по Москве напоминает физлицам с зарубежными счетами о необходимости подать отчеты о движении средств за 2023 год до 01.06.2024.

Требования о представлении отчетов по зарубежным счетам установлены ч.7 ст.12 Федерального закона от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Правила представления отчетов утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 №1365.

В целях исключения случаев возникновения вопросов, связанных с заполнением отчета, Управление напоминает об установленной п.8 Правил №1365 возможности представления одновременно с отчетом банковских документов (банковских выписок), подтверждающих проведение валютных операций по счетам.

Частью 2 ст.12 Закона №173-ФЗ установлена обязанность уведомления налоговых органов об открытии (закрытии, изменении реквизитов) счетов за рубежом в течение одного месяца, со дня открытия, закрытия и (или) изменения, по форме и формату, установленным Приказом ФНС России от 24.04.2020 №ЕД-7-14/272@.

Непредставление (несвоевременное представление) уведомлений и отчетов в соответствии со ст.15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях влечет административную ответственность в виде административного штрафа до 20 000 рублей.

Комментарий юриста

Строго говоря, физическое лицо только вправе подать в налоговую подтверждающие документы и информацию одновременно с отчетом. Это не обязанность, это право. Тут важно понимать, что несмотря на то, что количество стран, которые обмениваются с Россией данными про зарубежные счета россиян все больше и больше, по-прежнему ключевой источник информации для налоговой - это сам налогоплательщик. Все, что вы приложите к отчету может вам навредить. Не спешите прикреплять все pdf, которые есть у вас на рабочем столе. Я рекомендую просто подать отчет без приложения каких-либо банковских выписок.

А 20 тысяч рублей - это штраф только за повторную неподачу отчета о движении денег. Если не подать отчет, то штраф составит от 2 до 3 тысяч рублей. Кстати, штраф - это не плата за то, чтобы не подавать отчет. Вам придется заплатить и штраф, и подать отчет.

Пишет в своем телеграм-канале Артур Дулкарнаев, налоговый юрист

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ФНС: Сдать отчеты по зарубежным счетам за 2023 до 01.06.2024

Налоговый юрист: «Все, что вы приложите к отчету может вам навредить.»

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