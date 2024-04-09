В 2024 году банки могут установить новый рекорд по прибыли

Российские банки в этом году могут поставить рекорд и заработать до 3,5 трлн рублей чистой прибыли.

Достичь такого результата возможно при условии отсутствия новых макрошоков, а также негативного влияния нестабильных составляющих прибыли — таких как переоценка валюты или ценных бумаг.

Одним из факторов возможного роста чистой прибыли в этом году эксперты называют рост доходных активов, главным образом кредитного портфеля, как уже произошедший, так и будущий, — пишет РБК.

Банк России в свою очередь не ожидает рекордной прибыли банковского сектора в 2024 году. Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина оценивала, что банки по итогам текущего года могут заработать от 2,3 до 2,8 трлн руб. По итогам 2023 года совокупная чистая прибыль российских банков составила 3,3 трлн руб.

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