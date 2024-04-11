В приграничных регионах введут льготный лизинг на новый грузовой транспорт и б/у оборудование

Малому и среднему бизнесу, зарегистрированному в приграничных с Украиной регионах, предложено расширить возможности использования программ льготного лизинга корпорации МСП и ее дочерних структур.

Как следует из проекта постановления правительства, в льготный лизинг предлагают разрешить брать:

новый грузовой транспорт;

прицепы, полуприцепы, контейнеры производства РФ;

бывшее в употреблении оборудование.

Льготная лизинговая подпрограмма будет распространяться на регионы с действующим средним уровнем реагирования и где нет региональных лизинговых компаний для МСП. Это Белгородская, Брянская, Воронежская и Курская области, а также Краснодарский край. Для малого и среднего бизнеса этих регионов ставка составит 6% годовых – для отечественного грузового транспорта и оборудования, 8% – для иностранного, — пояснил гендиректор корпорации МСП Александр Исаевич.

На сегодня 3 региона уже представили сведения о потребностях МСП в таком лизинге на сумму более 100 млн рублей. Всего на данную подпрограмму планируется выделить порядка 10% от всего объема льготной лизинговой поддержки в 2024 году, который составит не менее 4,5 млрд рублей.

Проект был разработан по итогам поездки министра экономического развития Решетникова в Белгородскую область. Местные предприниматели рассказали о потребности в новом грузовом транспорте и прицепах к нему, а также б/у оборудовании.

Ранее стало известно о выделении для малых и средних предприятий приграничных территорий и Крыма специального лимита «зонтичных» поручительств Корпорации МСП. В первом полугодии 2024 года под них бизнес получит не менее 20 млрд рублей. Для приграничных территорий лимит «зонтичных» поручительств, покрывающих до 50% суммы кредита, составит 6 млрд рублей, для Крыма и Севастополя — 4 млрд.