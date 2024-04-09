Для продавцов и агрегаторов с 1 сентября 2024 года введут новую обязанность

В начале апреля Госдума начала рассматривать депутатский законопроект с изменениями в закон о защите прав потребителей в части проверки качества товаров маркетплейсов.

Законопроект разработан для совершенствования механизма реализации права потребителей на получение достоверной информации о товарах и их изготовителях.

В пояснительной записке к проекту отмечено, что сейчас закон о защите прав потребителей не содержит обязательных требований к продавцу или владельцу агрегатора дистанционной торговли относительно предоставления потребителю ссылок на реестр сертификатов соответствия и деклараций о соответствии на товары. Этот пробел уберут и обяжут давать ссылки.

В описании товара должна будет стоять ссылка на запись в реестре сертификатов соответствия и деклараций о соответствии.

Новое правило заработает с 1 сентября 2024 года. Но привлекать продавцов и владельцев агрегаторов к ответственности начнут с 1 марта 2025 года.

До 1 января 2026 года будет переходный период: вместо ссылок в описании товара могут быть сведения о сертификате или декларации.

Закон не будет распространяться на владельцев агрегаторов в случае заключения договора купли-продажи на территории торгового объекта, предусматривающего возможность потребителю ознакомиться с информацией об обязательном подтверждении соответствия товаров.