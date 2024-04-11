Зарплата

Новый онлайн-курс «Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С» — освойте новый участок работы за месяц!

Разберитесь в правилах расчета зарплаты и социальных пособий, узнайте, как составлять уведомления по ЕНП на НДФЛ и заполнять 6-НДФЛ в 2024 году — получите все необходимые бухгалтеру по зарплате инструменты в новом курсе «Клерка».
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Собрали для вас самые важные для бухгалтера по зарплате инструменты в одном курсе «Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С».

Новичкам в этой области онлайн-курс поможет освоить базовые принципы работы бухгалтера по зарплате, а опытные специалисты смогут структурировать имеющиеся знания, чтобы повысить квалификацию и увеличить свой доход.

Программу мы составили совместно с опытными преподавателями «Клерка», кандидатами экономических наук, экспертами по трудовым отношениям и расчетам с работниками, которые выбирали темы и задания, опираясь на реальные рабочие задачи бухгалтера по зарплате.

Всего в курсе 80 видеоуроков, текстовые материалы и конспекты лекций со скринами и подробными инструкциями, которые пригодятся вам в работе.

Курс ориентирован на практику, поэтому вас ждет 10 занятий на отработку настройки и ведения учета в 1С:ЗУП, много задач по заполнению различных форм отчетности и приказов. 

Если у вас появятся вопросы или трудности во время учебы — мы всегда готовы вам помочь разобраться и решить любую проблему.

Сейчас вы можете купить новый курс по акции за 3690 рублей вместо 18 990 рублей!

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После завершения обучения вы получите официальный сертификат от Центра обучения «Клерка», который сможете показать работодателю.

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
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Новый онлайн-курс «Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С» — освойте новый участок работы за месяц!

Разберитесь в правилах расчета зарплаты и социальных пособий, узнайте, как составлять уведомления по ЕНП на НДФЛ и заполнять 6-НДФЛ в 2024 году — получите все необходимые бухгалтеру по зарплате инструменты в новом курсе «Клерка».

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Отличие трудового договора от гражданско-правового

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