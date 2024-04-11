ТПП предложила подходы к амнистии при дроблении бизнеса и ФНС создать сервис самопроверки на признаки дробления

По словам Фадеева, введение уведомительных механизмов для дробящихся предпринимателей позволит им раскрыться перед государством и избежать налоговых доначислений, штрафов и пеней. Такой подход может хорошо вписаться в предстоящую реализацию поручений Путина.

В части установления моратория на уголовное преследование за уклонение от уплаты налогов эксперт считает целесообразным установить ограничение на возможное преследование по ст. 159 УК за мошенничество, поскольку часто силовики применяют ее для возбуждения дела с последующей переквалификацией на налоговые статьи, когда доказательной базы становиться достаточно для подтверждения размера ущерба.

Фадеев заметил, что нормы о налоговой амнистии можно было бы распространить и в отношении тех предпринимателей:

которые уже сейчас по итогам налоговой проверки могут быть привлечены к ответственности за незаконную налоговую оптимизацию;

кто получил отсрочку и рассрочку по уплате налоговой задолженности.

При этом на сайте ФНС можно было бы сделать сервис, позволяющий проверить себя на наличие признаков дробления.

Ранее мы писали, что закон об амнистии для дробления бизнеса будет принят, скорее всего, не раньше 2025 года.