Кто продавец товара на маркетплейсе: Роспотребнадзор поставил точку в спорах

Согласно разъяснению Роспотребнадзора (номер не приводится — прим. ред.), стороной сделки при купле-продаже товаров на маркетплейсах в любом случае является продавец.

Поводом для обращения стали многочисленные споры о том, кто именно является продавцом товара на маркетплейсе — сам маркетплейс или селлер.

Потребители до сегодняшнего дня считали – какая бы компания ни продавала товар на условном «Озоне» или WB — все вопросы по сделке, качеству товара, возвратам возникали только между покупателем и маркетплейсом, — рассказалФедоров.

Как следует из письма Роспотребнадзора, «информация, доводимая в кассовом чеке, диктуемая необходимостью соблюдения на этот счет требований законодательства из иных сфер регулируемых отношений, не всегда является определяющей». Это связано с тем, что в реквизитах направляемого потребителю чека могут указываться лица, непосредственно не являющиеся продавцами товара.

Это означает, что если потребитель купил товар на маркетплейсе, и товар этот маркетплейсу не принадлежал, а продавался сторонним продавцом, то и все взаимоотношения возникают между покупателем и продавцом, минуя маркетплейс. И все свои пожелания по обмену-возврату товара покупатель должен решать не с маркетплейсом, а напрямую с продавцом. Маркетплейс может выступить посредником между ними. Но только по желанию, — подытожил Федоров.