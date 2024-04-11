Первый в России банк запустил акцию в поддержку семейного бизнеса

Ростовский банк «Центр-Инвест» первым запустил с апреля специальную акцию «Семейный бизнес», которая будет действовать до конца 2024 года.

Об этом сообщила вице-президент ТПП Елена Дыбова.

В рамках акции «Семейный бизнес» банк «Центр-инвест» предлагает специальное комплексное обслуживание для семейных предприятий, которое включает бесплатное РКО, льготное финансирование и эквайринг.

Акция приурочена к Году семьи в России и отражает приверженность банка социальным ценностям и построению ответственных долгосрочных отношений с клиентами.

Семейный бизнес показывает стабильную доходность, его владельцы ответственно подходят к рискам и в большей степени ориентированы на сохранение дела для следующих поколений. Развитие семейного предпринимательства — это инвестиция в устойчивое развитие экономики и общества, которая требует поддержки со стороны правительства, бизнес-сообщества и финансовых институтов, — отметила начальник управления по работе с корпоративными клиентами Анастасия Коротун.

Семейные компании для банков – это добросовестные заемщики и надежные партнеры.

Акция действует до конца 2024 года.