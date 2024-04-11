Банковские карты

В России выпущена первая светящаяся детская банковская карта

Банк «Центр-инвест» из Ростова-на-Дону запустил первую в России светящуюся детскую карту платежной системы «Мир» со встроенным светодиодом, который загорается при оплате через терминал.
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Детская светящаяся карта «Мир» была разработана с использованием передовых технологий и инновационных материалов, которые позволяют совершать покупки быстро и удобно, обеспечивая безопасность и защиту средств, — сообщает банк.

Детскую карту с бесплатным обслуживанием можно оформить ребенку, начиная с 6 лет, а родители могут легко контролировать расходы и устанавливать лимит трат в мобильном банке. На остаток свыше 100 рублей ежемесячно начисляют до 3% годовых.

Программы лояльности банка и партнеров дают возможность получить кешбэк в рублях:

  • до 3% — в категории «Развлечения»;

  • 1% — по всем покупкам;

  • до 30% — за покупки у партнеров программы лояльности платежной системы «Мир».

Банк сообщает, что его детская карта ежегодно занимает лидирующие позиции в рейтингах самых лучших дебетовых карт в России.

Ранее мы писали, что этот же банк первый в России запустил акцию в поддержку семейного бизнеса.

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Банковские карты

В России выпущена первая светящаяся детская банковская карта

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