Изменили порядок приобретения объектов ЖКХ

Госдума приняла в третьем чтении законопроект об изменении порядка приобретения объектов ЖКХ.

Новый закон распространил на государственные и муниципальные хозяйственные общества конкурентные принципы при передаче прав на объекты ЖКХ. Теперь их будут реализовывать исключительно на торгах —конкурсах, аукционах.

Обязательное требование совершения таких сделок — установление эксплуатационных и инвестиционных обязательств на весь период владения новым собственником и их сохранение в случае его смены.

Это позволит обеспечить необходимую эксплуатацию социально значимых объектов, своевременно проводить ремонтные работы и модернизацию.

Изменение должно повысить эффективность использования объектов ЖКХ и обеспечит надлежащую поставку тепла и воды.

Также поправки направлены на пресечение случаев обхода законодательства путем закрепления объектов ЖКХ за унитарными предприятиями и дальнейшим отчуждением прав на такое имущество конкретной организации без торгов.