Воинский учет

Компания должна разъяснять сотрудникам их обязанности, связанные с военной службой

В обязанность ответственного за ведение воинского учета в компании входит не только отправлять отчеты, сверять документы, но и разъяснять работникам их обязанности.
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За состояние воинского учета в организации отвечает ее руководитель. Но, как показал наш опрос, обычно он поручает это занятие бухгалтеру или кадровику. Вот какие обязанности должен выполнять ответственный:

  • проверять документы воинского учета при приеме на работу;

  • ставить на воинский учет новых работников;

  • заполнять и вести карточку учета;

  • уведомлять военкомат о приеме или увольнении военнообязанного;

  • сообщать сотрудникам о вызове в военкомат;

  • проводить сверку документов воинского учета;

  • снимать работников с учета;

  • подавать отчеты в военкомат;

  • а еще разъяснять сотрудникам их обязанности по воинскому учету.

Обязательно объясните работникам, что они обязаны состоять на воинском учете, приходить в военкомат для постановки на воинский учет, сообщать об изменении личных данных: семейного положения, адреса места жительства или места пребывания. Это информация необходима для сверки данных в карточке по форме № 10 с военными билетами.

Если сотрудники будут игнорировать эти требования, их могут привлечь к административной или даже уголовной ответственности (ст. 10 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ, п. 50 Положения, утв. постановлением правительства от 27.11.2006 № 719, ст. 21.5 КоАП, ст. 328 УК).

Подробнее о том, как вести воинский учет по правилам 2024 года без ошибок и штрафов, вы узнаете на вебинаре Воинский учет-2024: за что стали штрафовать и какие последние изменения в пакете документов. Вебинар состоится уже завтра 11 апреля в 15:00.

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Спикер вебинар Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.

На вебинаре разберем:

  1. Новые правила воинского учета.

  2. Оцифровка воинского учета — 2024. Реестр воинского учета.

  3. Постановка организации на воинский учет.

  4. Обязанности по ведению воинского учета в организации.

  5. Заполнение карточки гражданина, подлежащего воинскому учету.

  6. План мероприятий по воинскому учету организации.

  7. Приказ по воинскому учету.

  8. Информирование военкоматов.

  9. Штрафы за нарушение порядка ведения воинского учета.

  10. Ответы на вопросы.

Ждем вас на вебинаре 11 апреля в 15:00 мск!

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