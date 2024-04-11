🚀 Космические скидки! Новые курсы «Клерка» за 3690 рублей!

Освойте новый участок работы на курсах «Клерка» — получите повышение и увеличьте свой доход.
Для учебы на онлайн-курсах вам не нужен диплом бухгалтера, нет необходимости ждать старта нового потока — сразу после оплаты вы получите доступ ко всем материалам и сможете приступить к обучению и заниматься в комфортном для вас темпе.
Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С
На курсе вы получите базовые знания по расчету различных выплат сотрудникам, ведению и автоматизации учета в 1С, своевременной уплате налогов и подготовке отчетности с учетом всех изменений 2024 года.
Цена: 3690 рублей вместо
18 990 рублей.
Кадровый учет: документы, воинский учет, 1С
Вы на практике отработаете составление договоров, оформление пособий, графика отпусков и внутренних нормативных актов, а также настройку и ведение учета в 1С:ЗУП.
Цена: 3690 рублей вместо
18 990 рублей.
Бухгалтерия маркетплейса-2024: учет, налоги, 1С
Научитесь вести учет на маркетплейсах и оказывать бухгалтерские услуги селлерам на аутсорсе, увеличите ваш доход на 50+ тыс. рублей в месяц.
Цена: 3690 рублей вместо
16 350 рублей.
Финмоделирование и финанализ для бизнеса
После курса вы сможете строить финансовые модели и прогнозы, делать наглядные дашборды для собственника, работать с таблицами и находить эффективные управленческие решения.
Цена: 3690 рублей вместо
18 990 рублей.
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