Обучение для бухгалтеров

🚀 Космические скидки! Новые курсы «Клерка» за 3690 рублей!

До 12 апреля включительно купите самые свежие онлайн-курсы по учету на маркетплейсах, финансовому анализу и моделированию, кадровому учету и зарплате за 3690 рублей! С понедельника цены вырастут!
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Освойте новый участок работы на курсах «Клерка» — получите повышение и увеличьте свой доход. 

Для учебы на онлайн-курсах вам не нужен диплом бухгалтера, нет необходимости ждать старта нового потока — сразу после оплаты вы получите доступ ко всем материалам и сможете приступить к обучению и заниматься в комфортном для вас темпе. 

Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С

На курсе вы получите базовые знания по расчету различных выплат сотрудникам, ведению и автоматизации учета в 1С, своевременной уплате налогов и подготовке отчетности с учетом всех изменений 2024 года.

Цена: 3690 рублей вместо 18 990 рублей.

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Кадровый учет: документы, воинский учет, 1С

Вы на практике отработаете составление договоров, оформление пособий, графика отпусков и внутренних нормативных актов, а также настройку и ведение учета в 1С:ЗУП.

Цена: 3690 рублей вместо 18 990 рублей.

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Бухгалтерия маркетплейса-2024: учет, налоги, 1С

Научитесь вести учет на маркетплейсах и оказывать бухгалтерские услуги селлерам на аутсорсе, увеличите ваш доход на 50+ тыс. рублей в месяц.

Цена: 3690 рублей вместо 16 350 рублей.

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Финмоделирование и финанализ для бизнеса

После курса вы сможете строить финансовые модели и прогнозы, делать наглядные дашборды для собственника, работать с таблицами и находить эффективные управленческие решения.

Цена: 3690 рублей вместо 18 990 рублей.

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Общество

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Глава ЦБ предложила шесть шагов для борьбы с бедностью в России.

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Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Бухгалтеры

Три разъяснения Роструда про бухгалтеров

Бухгалтер может работать без образования, водить автомобиль без медосмотра и должен получать доплату за дополнительную работу.

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Обзор судебной практики

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Бухгалтерский аутсорсинг

ТОП компаний — лидеров рынка в сфере аутсорсинга бухгалтерских услуг в небанковском секторе в 2023 году

Спрос на услуги компаний в сфере бухгалтерского аутсорсинга замедлился в 2023 году: компании выросли в среднем чуть более чем на 10%. Одними из самых востребованных услуг стали расчет заработной платы, сопровождение 1С, охрана труда и воинский учет. Аналитическая компания Smart Ranking составила рейтинг компаний в сфере бухаутсорсинга за 2023.

Иллюстрация: olia danilevich /pexels
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ЯЗАНЯТ
Самозанятые

Кто такие самозанятые мастера народных и художественных промыслов

Сфера народно-художественных промыслов (НХП) давно является важным аспектом культурного и экономического развития многих стран. В прошлом для того, чтобы работать мастером в этой области, требовалось заключить трудовой договор или зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (ИП). Однако с недавних пор это изменилось.

Кто такие самозанятые мастера народных и художественных промыслов
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Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Зарплата

Может ли работодатель снизить зарплату на время испытательного срока: что ответил Минтруд + опрос

Минтруд разъяснил, что на период испытания работодатель не может установить меньшую зарплату, чем предусматривает штатное расписание по этой должности.

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Обучение для бухгалтеров

🚀 Космические скидки! Новые курсы «Клерка» за 3690 рублей!

До 12 апреля включительно купите самые свежие онлайн-курсы по учету на маркетплейсах, финансовому анализу и моделированию, кадровому учету и зарплате за 3690 рублей! С понедельника цены вырастут!

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MasterTMS
Автоматизация учета

Более 10 млн рублей сэкономили на перевозках в MasterTMS

Команда MasterTMS проанализировала 10 000 заявок, размещенных грузовладельцами в нашей системе, и посчитала экономию, которую они получили, благодаря использованию аукционов на понижение цены. 

Более 10 млн рублей сэкономили на перевозках в MasterTMS
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НДФЛ

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Никаких персональных льгот по НДФЛ при продаже квартир не предусмотрено. Если продать жилье до истечения минимального срока владения, будет налоговая база для НДФЛ.

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Маркировка товаров

Маркировка и продажа пива в 2024 году

15 января 2024 года заведения общепита должны отчитываться о продаже пива в кегах в «Честный знак». Чтобы избежать штрафов и повышенного внимания к деятельности вашего со стороны контролирующих органов, нужно понимать, как работать с маркированной продукцией и как не допускать ошибок при продаже пива в кегах.

Маркировка и продажа пива в 2024 году
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Учет в медицине

💉 Какие документы нужны медработникам для льготной ставки 0% по налогу на прибыль

Медицинские организации применяют ставку налога на прибыль 0%, если не менее 50% сотрудников имеют необходимые медицинские документы.

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Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Клерк
Обучение для бухгалтеров

👩🏻‍🏫Как выбрать идеальный онлайн-курс для бухгалтера: проверьте эти пять пунктов + опрос

Какие элементы онлайн-курса помогают сделать обучение максимально полезным и эффективным? Расскажем вам, на что обратить внимание при выборе курса. А вы помогите стать нам еще лучше — ответьте, что для вас в обучении самое главное, чего вам не хватает в курсах для бухгалтера?

👩🏻‍🏫Как выбрать идеальный онлайн-курс для бухгалтера: проверьте эти пять пунктов + опрос
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Маркетинг

7 способов привлечь новых клиентов в бизнес. Как увеличить доход и укрепить позиции на рынке

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Малый и средний бизнес

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НДФЛ

Как отражать в бухгалтерском учете и отчетности задолженность по НДФЛ

Рассказываем, что изменилось в налоговом законодательстве по НДФЛ за последнее время, и как это повлияло на бухгалтерский учет налога на доходы физических лиц.

Как отражать в бухгалтерском учете и отчетности задолженность по НДФЛ
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Не зарплата: опрос определил ключевой критерий россиян при выборе места работы

Опрос «Работы России» показал, что для большинства россиян ключевым критерием выбора места работы является коллектив, в котором предстоит трудиться.

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Как программные роботы меняют правила игры в финансовом учете

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Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
НДС: экспорт и импорт товаров и услуг

Как заполнять книгу покупок и журнал счетов-фактур при ввозе товаров из ЕАЭС через агентов

С 1 января 2024 года при ввозе товаров в РФ из государств-членов ЕАЭС изменился порядок уплаты НДС для комиссионеров, поверенных, агентов и комитентов, доверителей, принципалов.

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Статус самозанятого: что нужно знать компании, чтобы не потерять деньги
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