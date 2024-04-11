🚀 Космические скидки! Новые курсы «Клерка» за 3690 рублей!

До 12 апреля включительно купите самые свежие онлайн-курсы по учету на маркетплейсах, финансовому анализу и моделированию, кадровому учету и зарплате за 3690 рублей! С понедельника цены вырастут!

Освойте новый участок работы на курсах «Клерка» — получите повышение и увеличьте свой доход.

Для учебы на онлайн-курсах вам не нужен диплом бухгалтера, нет необходимости ждать старта нового потока — сразу после оплаты вы получите доступ ко всем материалам и сможете приступить к обучению и заниматься в комфортном для вас темпе.

На курсе вы получите базовые знания по расчету различных выплат сотрудникам, ведению и автоматизации учета в 1С, своевременной уплате налогов и подготовке отчетности с учетом всех изменений 2024 года.

Цена: 3690 рублей вместо 18 990 рублей.

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Вы на практике отработаете составление договоров, оформление пособий, графика отпусков и внутренних нормативных актов, а также настройку и ведение учета в 1С:ЗУП.

Цена: 3690 рублей вместо 18 990 рублей.

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Научитесь вести учет на маркетплейсах и оказывать бухгалтерские услуги селлерам на аутсорсе, увеличите ваш доход на 50+ тыс. рублей в месяц.

Цена: 3690 рублей вместо 16 350 рублей.

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После курса вы сможете строить финансовые модели и прогнозы, делать наглядные дашборды для собственника, работать с таблицами и находить эффективные управленческие решения.

Цена: 3690 рублей вместо 18 990 рублей.

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