💉 Какие документы нужны медработникам для льготной ставки 0% по налогу на прибыль

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Это один из двух документов:

  • свидетельство об аккредитации специалиста;

  • сертификат специалиста.

Но сейчас этих бумажных документов у медиков может и не быть, потому что данные о прохождении аккредитации специалиста вносят в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения – ЕГИСЗ.

В этой связи разработан законопроект, по которому для льготы бумажные документы об аккредитации не нужны, если есть запись в ЕГИСЗ.

Но Минфин в письме от 10.01.2024 № 03-03-05/528 это предложение не поддержал. Потому что и сейчас эта запись равносильна бумажным документам.

Медик может иметь бумажное свидетельство об аккредитации специалиста, бумажную выписку из ЕГИСЗ, запись в ЕГИСЗ. Специалисты с этими документами осуществляют свою профдеятельность на равных и законных условиях.

Об этом же ранее Минфин сообщал в письме от 16.05.2022 № 03-03-10/44846.

Поэтому поправки в НК по уточнению документов медиков не нужны.

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