💉 Какие документы нужны медработникам для льготной ставки 0% по налогу на прибыль

Медицинские организации применяют ставку налога на прибыль 0%, если не менее 50% сотрудников имеют необходимые медицинские документы.

Это один из двух документов:

свидетельство об аккредитации специалиста;

сертификат специалиста.

Но сейчас этих бумажных документов у медиков может и не быть, потому что данные о прохождении аккредитации специалиста вносят в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения – ЕГИСЗ.

В этой связи разработан законопроект, по которому для льготы бумажные документы об аккредитации не нужны, если есть запись в ЕГИСЗ.

Но Минфин в письме от 10.01.2024 № 03-03-05/528 это предложение не поддержал. Потому что и сейчас эта запись равносильна бумажным документам.

Медик может иметь бумажное свидетельство об аккредитации специалиста, бумажную выписку из ЕГИСЗ, запись в ЕГИСЗ. Специалисты с этими документами осуществляют свою профдеятельность на равных и законных условиях.

Об этом же ранее Минфин сообщал в письме от 16.05.2022 № 03-03-10/44846.

Поэтому поправки в НК по уточнению документов медиков не нужны.