Обзор судебной практики

КС РФ вынес важный вердикт по административным штрафам по итогам проверок

Конституционный Суд указал, что назначенные по результатам одного контрольного или надзорного мероприятия постановления должны учитываться как одно.
76 47

КС принял постановление № 14-П по делу о проверке конституционности ряда положений КоАП в связи с жалобами ООО «Воплощение» и ООО «СИБТЕК».

История вопроса

В 2020 году московское ООО «Воплощение», занимающееся производством пищевого, сельскохозяйственного и упаковочного оборудования, было привлечено к административной ответственности за неоднократную выдачу зарплаты наличными средствами в валюте некоторым своим работникам – не резидентам РФ.

Каждое из нарушений налоговый орган оформлял отдельным постановлением, в том числе и зафиксированные в рамках одной проверки, и назначал по каждому самостоятельный штраф, исчисленный пропорционально сумме каждой незаконной операции.

В 2022 году аналогичным образом по выявленным правонарушениям назначалось наказание также ООО «СИБТЕК», работающему в сфере строительства.

В 2022 году была принята ч. 5 ст. 4.4. КоАП, согласно которой наказание в виде административного штрафа назначается по результатам одного контрольного или надзорного мероприятия – независимо от количества выявленных нарушений и проверяемых периодов,– однократно (одним постановлением).

Поскольку не все постановления по делам заявителей были исполнены, на основании новой нормы они обращались в суды, указывая, что исполнению подлежит лишь одно постановление об административном наказании, вынесенное по результатам одной проверки, а производство по последующим подлежит прекращению. Однако суды им отказали, отмечая, что данная норма не применима с обратной силой в их делах. Она не улучшает правовое положение юрлиц, так как не снижает итоговый размер штрафа, исчисляемого пропорционально сумме каждой незаконной валютной операции.

Позиция КС

Оспариваемая норма снизила штрафную нагрузку для тех лиц, которым штраф назначается в фиксированном размере или хотя бы был ограничен максимальным размером. Однако для тех лиц, которым размер штрафа устанавливался кратно определенной величине предмета административного правонарушения, уменьшения итогового размера таких штрафов, назначенных по результатам одной контрольной проверки, не произошло. Такое решение законодателя было в рамках предоставленной ему дискреции.

Несмотря на то, что новое правовое регулирование не повлияло на итоговый размер штрафа для юрлиц, назначение одного наказания за совершение нескольких однородных административных нарушений стало способствовать улучшению их правового положения, поскольку количество назначенных административных наказаний может иметь существенное значение.

Сформировавшийся в судах общей юрисдикции подход, согласно которому внесенные в КоАП изменения не улучшили правового положения данной категории лиц, поскольку не повлияли на размер штрафа, игнорирует факт назначения вместо двух и более наказаний за соответствующее число правонарушений только одного. Это ограничивает возможность придания обратной силы закону, улучшающему положение привлеченного к ответственности лица в части изменения в благоприятную для него сторону правил, касающихся назначения наказания.

Такая правоприменительная практика нарушает конституционные принципы справедливости, юридического равенства и не способствует поддержанию взаимного доверия государства и общества.

Впредь данные нормы суды должны применять как не предоставляющие привлеченному к административной ответственности права требовать назначения только одного наказания с неизменным итоговым размером штрафа.

Вынесенные по результатам одного контрольного или надзорного мероприятия постановления должны учитываться как одно с наказанием в размере, определяемом путем суммирования штрафов, назначенных такими постановлениями.

КС также уточнил, что отмена ранее вынесенных постановлений о назначении административного наказания и принятие постановления, объединяющего все совершенные правонарушения, не нужна.

Начать дискуссию

Ведение бизнеса

Минпромторг аккредитовал 15 объектов промышленной инфраструктуры и 13 кластеров: какие именно

Министерство промышленности и торговли за первый квартал 2024 года включило в федеральный реестр индустриальных парков, промышленных технопарков и кластеров 28 объектов.

1

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Информационные технологии

Названы размеры грантов на внедрение проектов с искусственным интеллектом

Гранты на внедрение перспективных ИИ-проектов в 2024 году превысят полмиллиарда рублей.

9
Первая Экспертная Бухгалтерия
Выбор системы налогообложения

Какую систему налогообложения выбрать в 2024 году

Изменив систему налогообложения на оптимальную, можно каждый месяц экономить на обязательных платежах и уменьшить объем отчетности. Главное — не ошибиться в выборе. В этой статье разберем все системы: от ОСНО до АУСН, сравним их ставки и превратности учета. В конце соберем основные моменты в общую таблицу.

Какую систему налогообложения выбрать в 2024 году
16

Календарь вебинаров

8
Лучшие спикеры, новый каждый день
LANIT Document Management
ЭДО в кадровом учете

Управление всеми документами компании. Как наладить эффективную систему документооборота

Любая компания в процессе своей деятельности создает, получает и обрабатывает множество различных документов. Разберемся, как выстроить эффективную систему документооборота и зачем компании отдельная система кадрового ЭДО.

Управление всеми документами компании. Как наладить эффективную систему документооборота
1
40
Кадры

Роструд назвал самые востребованные и высокооплачиваемые вакансии в производстве и промышленности

По данным портала «Работа России» одними из самых востребованных специальностей уже который год остаются профессии производственной сферы.

54
Клерк

В какой конфигурации 1С лучше всего вести управленческий учет

Собрали общие рекомендации, а также нюансы, которые помогут выбрать оптимальный вариант специально для вашего бизнеса.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
1
42

Онлайн-курсы

55
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Налоговый мониторинг

Как открыться перед ФНС и получить от этого пользу: восемь вопросов о налоговом мониторинге

По прогнозам, количество компаний, присоединившихся к налоговому мониторингу, к концу 2024 года достигнет отметки в 600. Это уже существенный охват, при этом, ФНС готова работать индивидуально с каждым участником. В такой динамичной сфере, как налоговое регулирование, ситуация продолжает стремительно развиваться.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
20
6-НДФЛ

Важно: уточнили контрольные соотношения для 6-НДФЛ

В расчете 6-НДФЛ налоговики сравнят исчисленный и удержанный налог. И удержанный налог в разделе 2 формы 6-НДФЛ по строке 160 должен быть не больше, чем исчисленный по строке 140.

1
67
УСН

Какие расходы не уменьшают базу по налогу на УСН

Расходы, на которые можно уменьшить доходы при УСН, перечислены в статье 346.16 НК. И этот перечень – закрытый.

123
IT-компании

Массового отъезда ИТ-специалистов не происходит, их зарплаты только выросли

Минцифры не подтвердило данные, появившиеся в СМИ, о массовом отъезде айтишников из России.

71
ФСБУ

Минфин утвердил новый стандарт бухучета – ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность»

Стандарт будет применяться с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год всеми коммерческими и некоммерческими организациями. Важный нюанс, отличающий новый стандарт от его предшественников, — возможность досрочного применения этого стандарта не предусмотрена. Также новый стандарт не нужно использовать при составлении консолидированной финансовой отчетности и при создании информации, которая в бухучете не применяется.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
61
Общество

Цитата дня. Про борьбу с бедностью

Глава ЦБ предложила шесть шагов для борьбы с бедностью в России.

Цитата дня. Про борьбу с бедностью
2
70

Разборы законов

1 244
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Бухгалтеры

Три разъяснения Роструда про бухгалтеров

Бухгалтер может работать без образования, водить автомобиль без медосмотра и должен получать доплату за дополнительную работу.

1
187
Обзор судебной практики

КС РФ вынес важный вердикт по административным штрафам по итогам проверок

Конституционный Суд указал, что назначенные по результатам одного контрольного или надзорного мероприятия постановления должны учитываться как одно.

76
Общество

На портале «Я в России» появилась информация об образовании

Раздел, посвященный образованию, появился на портале «Я в России» для жителей новых регионов России.

1
65
Бухгалтерский аутсорсинг

ТОП компаний — лидеров рынка в сфере аутсорсинга бухгалтерских услуг в небанковском секторе в 2023 году

Спрос на услуги компаний в сфере бухгалтерского аутсорсинга замедлился в 2023 году: компании выросли в среднем чуть более чем на 10%. Одними из самых востребованных услуг стали расчет заработной платы, сопровождение 1С, охрана труда и воинский учет. Аналитическая компания Smart Ranking составила рейтинг компаний в сфере бухаутсорсинга за 2023.

Иллюстрация: olia danilevich /pexels
68
ЯЗАНЯТ
Самозанятые

Кто такие самозанятые мастера народных и художественных промыслов

Сфера народно-художественных промыслов (НХП) давно является важным аспектом культурного и экономического развития многих стран. В прошлом для того, чтобы работать мастером в этой области, требовалось заключить трудовой договор или зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (ИП). Однако с недавних пор это изменилось.

Кто такие самозанятые мастера народных и художественных промыслов
37
Зарплата

Может ли работодатель снизить зарплату на время испытательного срока: что ответил Минтруд + опрос

Минтруд разъяснил, что на период испытания работодатель не может установить меньшую зарплату, чем предусматривает штатное расписание по этой должности.

2
139

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Обучение для бухгалтеров

🚀 Космические скидки! Новые курсы «Клерка» за 3690 рублей!

До 12 апреля включительно купите самые свежие онлайн-курсы по учету на маркетплейсах, финансовому анализу и моделированию, кадровому учету и зарплате за 3690 рублей! С понедельника цены вырастут!

39

Интересные материалы

MasterTMS
Автоматизация учета

Более 10 млн рублей сэкономили на перевозках в MasterTMS

Команда MasterTMS проанализировала 10 000 заявок, размещенных грузовладельцами в нашей системе, и посчитала экономию, которую они получили, благодаря использованию аукционов на понижение цены. 

Более 10 млн рублей сэкономили на перевозках в MasterTMS
43