КС РФ вынес важный вердикт по административным штрафам по итогам проверок

КС принял постановление № 14-П по делу о проверке конституционности ряда положений КоАП в связи с жалобами ООО «Воплощение» и ООО «СИБТЕК».

История вопроса

В 2020 году московское ООО «Воплощение», занимающееся производством пищевого, сельскохозяйственного и упаковочного оборудования, было привлечено к административной ответственности за неоднократную выдачу зарплаты наличными средствами в валюте некоторым своим работникам – не резидентам РФ.

Каждое из нарушений налоговый орган оформлял отдельным постановлением, в том числе и зафиксированные в рамках одной проверки, и назначал по каждому самостоятельный штраф, исчисленный пропорционально сумме каждой незаконной операции.

В 2022 году аналогичным образом по выявленным правонарушениям назначалось наказание также ООО «СИБТЕК», работающему в сфере строительства.

В 2022 году была принята ч. 5 ст. 4.4. КоАП, согласно которой наказание в виде административного штрафа назначается по результатам одного контрольного или надзорного мероприятия – независимо от количества выявленных нарушений и проверяемых периодов,– однократно (одним постановлением).