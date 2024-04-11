КС РФ вынес важный вердикт по административным штрафам по итогам проверок

КС принял постановление № 14-П по делу о проверке конституционности ряда положений КоАП в связи с жалобами ООО «Воплощение» и ООО «СИБТЕК».
История вопроса
В 2020 году московское ООО «Воплощение», занимающееся производством пищевого, сельскохозяйственного и упаковочного оборудования, было привлечено к административной ответственности за неоднократную выдачу зарплаты наличными средствами в валюте некоторым своим работникам – не резидентам РФ.
Каждое из нарушений налоговый орган оформлял отдельным постановлением, в том числе и зафиксированные в рамках одной проверки, и назначал по каждому самостоятельный штраф, исчисленный пропорционально сумме каждой незаконной операции.
В 2022 году аналогичным образом по выявленным правонарушениям назначалось наказание также ООО «СИБТЕК», работающему в сфере строительства.
В 2022 году была принята ч. 5 ст. 4.4. КоАП, согласно которой наказание в виде административного штрафа назначается по результатам одного контрольного или надзорного мероприятия – независимо от количества выявленных нарушений и проверяемых периодов,– однократно (одним постановлением).
Поскольку не все постановления по делам заявителей были исполнены, на основании новой нормы они обращались в суды, указывая, что исполнению подлежит лишь одно постановление об административном наказании, вынесенное по результатам одной проверки, а производство по последующим подлежит прекращению. Однако суды им отказали, отмечая, что данная норма не применима с обратной силой в их делах. Она не улучшает правовое положение юрлиц, так как не снижает итоговый размер штрафа, исчисляемого пропорционально сумме каждой незаконной валютной операции.
Позиция КС
Оспариваемая норма снизила штрафную нагрузку для тех лиц, которым штраф назначается в фиксированном размере или хотя бы был ограничен максимальным размером. Однако для тех лиц, которым размер штрафа устанавливался кратно определенной величине предмета административного правонарушения, уменьшения итогового размера таких штрафов, назначенных по результатам одной контрольной проверки, не произошло. Такое решение законодателя было в рамках предоставленной ему дискреции.
Несмотря на то, что новое правовое регулирование не повлияло на итоговый размер штрафа для юрлиц, назначение одного наказания за совершение нескольких однородных административных нарушений стало способствовать улучшению их правового положения, поскольку количество назначенных административных наказаний может иметь существенное значение.
Сформировавшийся в судах общей юрисдикции подход, согласно которому внесенные в КоАП изменения не улучшили правового положения данной категории лиц, поскольку не повлияли на размер штрафа, игнорирует факт назначения вместо двух и более наказаний за соответствующее число правонарушений только одного. Это ограничивает возможность придания обратной силы закону, улучшающему положение привлеченного к ответственности лица в части изменения в благоприятную для него сторону правил, касающихся назначения наказания.
Такая правоприменительная практика нарушает конституционные принципы справедливости, юридического равенства и не способствует поддержанию взаимного доверия государства и общества.
Впредь данные нормы суды должны применять как не предоставляющие привлеченному к административной ответственности права требовать назначения только одного наказания с неизменным итоговым размером штрафа.
Вынесенные по результатам одного контрольного или надзорного мероприятия постановления должны учитываться как одно с наказанием в размере, определяемом путем суммирования штрафов, назначенных такими постановлениями.
КС также уточнил, что отмена ранее вынесенных постановлений о назначении административного наказания и принятие постановления, объединяющего все совершенные правонарушения, не нужна.
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