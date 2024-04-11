Какие расходы не уменьшают базу по налогу на УСН

Все, что в него не вошло, учитывать нельзя.
На «Клерке» прошел вебинар, на котором эксперт Инна Косных привела перечень популярных расходов, которые при УСН учитывать нельзя.
Это, в частности:
услуги по управлению организацией (ИП-управляющий);
расходы на уборку снега и его вывоз с территории организации;
расходы на кадровый аутсорсинг;
расходы в виде платы за технологическое присоединение к электрическим сетям;
расходы на СОУТ;
затраты на участие в тендерах.
По всем этим пунктам есть разъяснения Минфина, и налоговики считают их необоснованными тратами, так как они не поименованы в закрытом списке расходов.
Узнать больше про расходы на УСН можно в полной записи вебинара.
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