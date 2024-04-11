Какие расходы не уменьшают базу по налогу на УСН

Расходы, на которые можно уменьшить доходы при УСН, перечислены в статье 346.16 НК. И этот перечень – закрытый.

Все, что в него не вошло, учитывать нельзя.

На «Клерке» прошел вебинар, на котором эксперт Инна Косных привела перечень популярных расходов, которые при УСН учитывать нельзя.

Это, в частности: услуги по управлению организацией (ИП-управляющий);

расходы на уборку снега и его вывоз с территории организации;

расходы на кадровый аутсорсинг;

расходы в виде платы за технологическое присоединение к электрическим сетям;

расходы на СОУТ;

затраты на участие в тендерах.

По всем этим пунктам есть разъяснения Минфина, и налоговики считают их необоснованными тратами, так как они не поименованы в закрытом списке расходов.

Узнать больше про расходы на УСН можно в полной записи вебинара.

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