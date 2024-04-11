🌼 Что изменится в УСН, когда декларацию не проведут на ЕНС, сколько денег дадут на бизнес по соцконтракту: разъяснения экспертов

Ежедневно наши эксперты готовят для вас статьи-разборы и мини-курсы о законопроектах, новых правилах, разъясняют действующие нормы НК и ТК, на примерах показывают, как заполнить декларацию, провести операцию в 1С и прикладывают образцы, бланки и другие полезные документы. Собрали топ таких разборов за неделю.

Декларации с ошибками пройдут на ЕНС только после камеральной проверки. Перечень таких ошибок утвердила ФНС. Например, в декларации по УСН проверят, чтобы авансовые платежи к уменьшению — строки 050, 080, 110 — не были больше, чем авансовые платежи к начислению — строки 020, 040, 070, 100, 120.

Блокировка может быть полной — на все расходные операции по счету — или частичной только на сумму долга.

При этом сохраняется возможность выплачивать задолженность по налогам и делать платежи первой, второй и третьей очереди.

Трудовая инспекция при проверке внимательно изучает срочные трудовые договоры. Если четкого указания на причины заключения срочного трудового договора нет, компанию могут оштрафовать, а договор переквалифицировать в бессрочный.

Считать налог по УСН при переходе на повышенные ставки надо будет по-новому. Если доход вырос, а база уменьшилась, применять надо старую обычную ставку, а не новую повышенную.

Производители и поставщики безалкогольных напитков должны маркировать свою продукцию и сообщать в информационную систему маркировки «Честный ЗНАК» сведения о маркировке и вводе данной продукции в оборот.

В каждом регионе желающие могут заключить соцконтракт и получить финансовую поддержку на открытие своего дела. В 2024 году процедура получения поддержки изменилась.