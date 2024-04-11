Обзоры для бухгалтера

🌼 Что изменится в УСН, когда декларацию не проведут на ЕНС, сколько денег дадут на бизнес по соцконтракту: разъяснения экспертов

Ежедневно наши эксперты готовят для вас статьи-разборы и мини-курсы о законопроектах, новых правилах, разъясняют действующие нормы НК и ТК, на примерах показывают, как заполнить декларацию, провести операцию в 1С и прикладывают образцы, бланки и другие полезные документы. Собрали топ таких разборов за неделю.
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Что проверят в декларациях, прежде чем отразить их на ЕНС

Декларации с ошибками пройдут на ЕНС только после камеральной проверки. Перечень таких ошибок утвердила ФНС. Например, в декларации по УСН проверят, чтобы авансовые платежи к уменьшению — строки 050, 080, 110 — не были больше, чем авансовые платежи к начислению — строки 020, 040, 070, 100, 120.

Какие платежи можно перечислять с заблокированного счета. Мини-курс

Блокировка может быть полной — на все расходные операции по счету — или частичной только на сумму долга.

При этом сохраняется возможность выплачивать задолженность по налогам и делать платежи первой, второй и третьей очереди.

ГИТ спрашивает, почему договоры срочные. Что отвечать

Трудовая инспекция при проверке внимательно изучает срочные трудовые договоры. Если четкого указания на причины заключения срочного трудового договора нет, компанию могут оштрафовать, а договор переквалифицировать в бессрочный.

Поправки в НК-2024: что изменится по УСН и ЕСХН

Считать налог по УСН при переходе на повышенные ставки надо будет по-новому. Если доход вырос, а база уменьшилась, применять надо старую обычную ставку, а не новую повышенную.

Изменения по маркировке, которые вступили в силу с 1 марта 2024 года. Мини-курс

Производители и поставщики безалкогольных напитков должны маркировать свою продукцию и сообщать в информационную систему маркировки «Честный ЗНАК» сведения о маркировке и вводе данной продукции в оборот.

Социальный контракт 2024: как получить 350 тыс. рублей на открытие бизнеса

В каждом регионе желающие могут заключить соцконтракт и получить финансовую поддержку на открытие своего дела. В 2024 году процедура получения поддержки изменилась.

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Наталия Лукина
Обзоры новостей

Стратегическая сессия «Клерк». Фоторепортаж мозгового штурма

Стратегическая сессия «Клерк-2024» проходит в Москве на этой неделе. Уже три дня руководители подразделений «Клерка» обсуждают актуальные проблемы, с которыми в настоящее время сталкивается наш любимый портал, а также придумывают, как сделать «Клерк» еще полезнее и удобнее для пользователей. Открою пару секретов!

Стратегическая сессия «Клерк». Фоторепортаж мозгового штурма
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Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора

В странах ЕАЭС будут единые правила и гарантии для инвесторов и поставщиков услуг

Правительство внесло на ратификацию в Госдуму соглашения СНГ о свободной торговле услугами и инвестициях, которое было подписано в июне 2023 года.

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Обзоры для бухгалтера

На взносы 1% можно уменьшать налог по УСН и по патенту в текущем году! ФНС разрешила. 🔥 «Ночной бухгалтер» № 1661

Бухгалтеры дождались разъяснений по взносам ИП в 1%. Временные правила 2023 года теперь станут постоянными.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Календарь вебинаров

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Лучшие спикеры, новый каждый день
Бесплатно с Первичные документы

Правильный путевой лист в 2024 году. Мини-курс

В мини-курсе разбираем, кто обязан формировать путевой лист и какие обязательные реквизиты он должен содержать в 2024 году.

Правильный путевой лист в 2024 году. Мини-курс
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Бесплатно с Трудовые проверки

ГИТ прислала предостережение. Что это и как отвечать

Предостережения введены в практику давно, но до сих пор многие бизнесмены относятся к ним несерьезно. Между тем это официальный документ, направленный уполномоченным лицом, сигнализирующий, что у контролеров имеются данные, что в вашей деятельности или уже выявлены признаки нарушений, или есть основания полагать, что они «на подходе».

ГИТ прислала предостережение. Что это и как отвечать
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Зарплата

За опоздание с выплатой сотруднику, восстановленному по решению суда, надо платить компенсацию

За задержку выплаты сотруднику, которого уволили и который восстановился на работе, компенсацию надо начислять по нормам ТК, а не ГК.

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Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: 6 мер по борьбе с бедностью, умер первооткрыватель «частицы Бога», коллекторы не дозвонятся до должников

Подготовили обзор главных событий дня. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

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Медосмотры

Медицинские осмотры: все основания коротко и ясно

Предлагаем ознакомиться со всеми актуальными нормативными правовыми актами, на основании которых требуется направлять работников на медосмотры и медицинские исследования.

Иллюстрация: Los Muertos Crew/pexels
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Кредитование

Льготные кредиты для бизнеса — 2024

Происходящие в последнее время события значительно влияют на многие сферы нашей жизни, одной из которых является бизнес, испытывающий серьезные трудности, в частности, малый и средний бизнес, который нуждается в особой поддержке. Для этих целей предусмотрены различные программы и льготы. Подробнее о действующих и планируемых мерах поддержки мы расскажем далее.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Маркировка товаров

Хотят запретить повторную продажу конфискованных немаркированных товаров

Сегодня порядок распоряжения конфискованными немаркированными товарами допускает их повторный ввод в оборот, чем пользуются недобросовестные предприниматели.

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Обучение для бухгалтеров

💥 Новый онлайн-курс со всеми изменениями 2024 года уже в подписке Клерк.Премиум!

Мы собрали для вас все, что нужно знать бухгалтеру об изменениях весной 2024 года: в налогах, учете, заработной плате и по налоговым проверкам. Самые важные темы с подробными конспектами и инструкциями по применению.

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Ведение бизнеса

Минпромторг аккредитовал 15 объектов промышленной инфраструктуры и 13 кластеров: какие именно

Министерство промышленности и торговли за первый квартал 2024 года включило в федеральный реестр индустриальных парков, промышленных технопарков и кластеров 28 объектов.

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Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Обзоры для бухгалтера

🌼 Что изменится в УСН, когда декларацию не проведут на ЕНС, сколько денег дадут на бизнес по соцконтракту: разъяснения экспертов

Ежедневно наши эксперты готовят для вас статьи-разборы и мини-курсы о законопроектах, новых правилах, разъясняют действующие нормы НК и ТК, на примерах показывают, как заполнить декларацию, провести операцию в 1С и прикладывают образцы, бланки и другие полезные документы. Собрали топ таких разборов за неделю.

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ФСБУ Основные средства

Могут ли движимые вещи включаться в базу по налогу на имущество

Если оборудование является неотъемлемой частью объекта недвижимости, его стоимость должна учитываться при расчете налога на имущество.

Иллюстрация: aleksandarlittlewolf/freepik
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Информационные технологии

Названы размеры грантов на внедрение проектов с искусственным интеллектом

Гранты на внедрение перспективных ИИ-проектов в 2024 году превысят полмиллиарда рублей.

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Первая Экспертная Бухгалтерия
Выбор системы налогообложения

Какую систему налогообложения выбрать в 2024 году

Изменив систему налогообложения на оптимальную, можно каждый месяц экономить на обязательных платежах и уменьшить объем отчетности. Главное — не ошибиться в выборе. В этой статье разберем все системы: от ОСНО до АУСН, сравним их ставки и превратности учета. В конце соберем основные моменты в общую таблицу.

Какую систему налогообложения выбрать в 2024 году
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LANIT Document Management
ЭДО в кадровом учете

Управление всеми документами компании. Как наладить эффективную систему документооборота

Любая компания в процессе своей деятельности создает, получает и обрабатывает множество различных документов. Разберемся, как выстроить эффективную систему документооборота и зачем компании отдельная система кадрового ЭДО.

Управление всеми документами компании. Как наладить эффективную систему документооборота
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Кадры

Роструд назвал самые востребованные и высокооплачиваемые вакансии в производстве и промышленности

По данным портала «Работа России» одними из самых востребованных специальностей уже который год остаются профессии производственной сферы.

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Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Астрал
Ведение бизнеса

Как запустить онлайн-бизнес

Подробно рассмотрим процесс организации онлайн-бизнеса с нуля и расскажем, как зарабатывать на продаже товаров и услуг через интернет.

Как запустить онлайн-бизнес
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Интересные материалы

Клерк

В какой конфигурации 1С лучше всего вести управленческий учет

Собрали общие рекомендации, а также нюансы, которые помогут выбрать оптимальный вариант специально для вашего бизнеса.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
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