Хотят запретить повторную продажу конфискованных немаркированных товаров

Сегодня порядок распоряжения конфискованными немаркированными товарами допускает их повторный ввод в оборот, чем пользуются недобросовестные предприниматели.

Такую возможность могут исключить, направляя товары на утилизацию или переработку.

Система маркировки охватывает широкий круг потребительских товаров, включая товары первой необходимости. Ведомство предлагает передавать конфискованные товары на гуманитарную помощь.

Перед этим товары будут проходить проверку качества. Отправлять нуждающимся будут только пригодные для использования по назначению товары.

Проекты законов об этом сейчас находятся на этапе публичных обсуждений — это изменения в УПК, КоАП и 381-фз) и на согласовании в федеральных органах власти. Об этом сообщил Минпромторг у себя в телеграм-канале.