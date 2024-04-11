ФНС сверяет имущественный вычет в справках к 6-НДФЛ с выданными уведомлениями

ФНС прислала на сотрудника уведомление на имущественный вычет по НДФЛ на 2023 год в сумме 300 000 рублей. В итоге вычет он получил только на 200 тысяч. Налоговики прислали требование.

Такой историей поделилась участница нашего форума.

В требовании к 6-НДФЛ за 2023 год указано следующее: При указании кода вида уведомления 1 сумма вычетов (по соотв. кодам вычета) р. 3 Прил. 1 не соответствует сумме по выданному уведомлению о подтверждении права НП на имущественные налоговые вычеты (по данному НА).

Сумма действительно не соответствует, потому что человек просто не заработал столько, на сколько ему выдали уведомление.

Остался неиспользованный остаток вычета. Его можно получить на следующий год по 3-НДФЛ или опять через работодателя по новому уведомлению.

Коллеги подсказывают, что в ответе на требование надо объяснить, что вычет меньше, чем мог быть, а не больше.

Отметим, что в контрольных соотношениях к 6-НДФЛ, в том числе на 2024 год, прописана проверка справок и уведомлений. Сумма в справке должна быть меньше или равна сумме из уведомления. То есть меньше можно, больше – нельзя.

В данном случае в справке сумма была меньше, чем в уведомлении, но требование все равно прислали.

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