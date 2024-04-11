Туристы Петербурга восприняли курортный сбор лояльно, а у бизнеса появилось много вопросов

Петербургские отельеры рассказали, как прошла первая неделя с курортным сбором по 100 рублей за каждые сутки в отеле.

С 1 апреля в Петербурге начал действовать курортный сбор: гости города должны заплатить 100 рублей за каждые сутки фактического проживания в отелях. Многие отельеры опасались, что новый сбор вызовет недовольство туристов.

По словам предпринимателей, опасение, что постояльцы взбунтуются против нового побора, не оправдалось.

От гостей, кроме удивления, ничего негативного не получаем, — цитирует «Фонтанка» менеджера ROSSI Boutique Hotel&SPA Сергея Бульзова. Никаких проблем, никто не отказывается, все гости лояльны, — отмечает совладелец отеля «Гельвеция» Юнис Теймурханлы. Люди не сопротивляются, — добавляет инвестор отеля Hotel Indigo St. Petersburg-Tchaikovskogo Виктория Шамликашвили.

Однако у предпринимателей остается ряд вопросов, касающихся администрирования сбора. Один из спорных моментов — эквайринг.

Если гости желают заплатить сбор банковской картой, то из 100 положенных рублей на счет отеля упадет только 98, 2%, а остальное оставит себе банк в качестве комиссии. Эти траты отели сейчас берут на себя. У бизнеса пока нет понимания, должны ли гостиницы для взимания курортного сбора ставить отдельный платежный терминал.

Здесь вопрос не только в комиссии за эквайринг: если курортный сбор будет воспринят как доход отеля, то на него могут доначислить налог.