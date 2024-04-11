Что делать, если после назначения единого пособия изменились личные данные

Как выбрать самый привлекательный вклад в 2024 году

Банк России уже второй раз с начала 2024 года сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. При этом, согласно среднесрочному прогнозу регулятора, по итогам 2024 года ключевая ставка в среднем за год будет на уровне 13,5–15,5% годовых, а в 2025 году — на уровне 8–10% годовых.