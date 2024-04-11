Детские пособия

Что делать, если после назначения единого пособия изменились личные данные

Если физлицо поменяло фамилию или сменил банковский счет, нужно обновить данные, чтобы выплаты от СФР не прекратились.

Единое пособие перечисляют на основе данных, которые были указаны в заявлении.

Если сменили фамилию:

  1. Подайте заявление на обновление данных СНИЛС — в клиентской службе СФР, МФЦ или через работодателя.

  2. Обновите личные данные на Госуслугах.

  3. Обратитесь в банк, чтобы актуализировать данные счета.

И после подайте заявление о смене реквизитов получения единого пособия.

СФР обратил внимание: если получаете сразу несколько выплат (например, единое пособие и выплату из маткапитала), заявление о смене реквизитов нужно оформлять на каждое пособие отдельно.

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