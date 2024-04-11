Что делать, если после назначения единого пособия изменились личные данные

Единое пособие перечисляют на основе данных, которые были указаны в заявлении.
Если сменили фамилию:
Подайте заявление на обновление данных СНИЛС — в клиентской службе СФР, МФЦ или через работодателя.
Обновите личные данные на Госуслугах.
Обратитесь в банк, чтобы актуализировать данные счета.
И после подайте заявление о смене реквизитов получения единого пособия.
СФР обратил внимание: если получаете сразу несколько выплат (например, единое пособие и выплату из маткапитала), заявление о смене реквизитов нужно оформлять на каждое пособие отдельно.
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