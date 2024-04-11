Транспортный налог на дорогие авто считают с коэффициентом 3

До 25 апреля 2024 года организации, у которые есть автомобили, должны сдать уведомление по ЕНП на транспортный налог.

Код периода в уведомлении – 34/01. Сумма авансового платежа – 1/4 от суммы налога за год.

При расчете налога надо учесть, что для дорогих авто применяется повышающий коэффициент 3, напоминает ФНС.

Коэффициент 3 применяют для расчета налога и авансовых платежей за 2024 год в отношении легковых автомобилей средней стоимостью:

от 10 до 15 млн рублей включительно, с года выпуска которых прошло не более 10 лет;

от 15 млн рублей, выпущенных не более 20 лет назад.

Перечень автомобилей средней стоимостью от 10 млн рублей на 2024 год размещен на сайте Минпромторга.

В него включены 517 марок, моделей, и их версий. В 2023 году там было 449 автомобилей.

ФНС письмом от 01.04.2024 № БС-4-21/3777@ поручила налоговикам на местах довести этот перечень до налогоплательщиков-организаций.