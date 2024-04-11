Официально: пик инфляции остался позади

В ходе годового отчета перед Госдумой, Набиуллина отметила: если посмотреть на текущий рост цен, то есть от месяца к месяцу, то видно, что с июля до ноября этот показатель в пересчете на год был двузначным. Инфляционное давление было очень сильным. В декабре-январе оно заметно снизилось и сейчас — около 6%.

Если бы ЦБ не повысил ключевую ставку, то инфляция была бы сильно больше тех 7,4%, которые были по итогам прошлого года. Более того, она продолжила бы ускоряться и сейчас.

Я бы хотела особое внимание обратить на то, что высокой ставкой (ключевой — прим ред.) мы защищаем реальные доходы граждан. Это прямой вклад денежно-кредитной политики в борьбу с бедностью. Инфляция сильнее всего залезает в карман небогатых людей в том числе потому что цены на товары первой необходимости ускоряются в первую очередь. Таких примеров в прошлом году было достаточно, — пояснила глава ЦБ.

Высокая инфляция — точно такой же налог на промышленность, как и на бедных. Большинство предприятий уже ощущает, что рост издержек, который неизбежен при высокой инфляции, кусается даже больше временного увеличения процентных расходов. Об этом говорят и руководители предприятий.

Набиуллина заверила, что бизнес сохраняет уверенность в том, что ЦБ вернет инфляцию к цели и перейдет к снижению ключевой ставки.

«Инфляция — это налог на бедных. Они больше всего страдают от роста цен, который съедает и так небольшие их доходы.»

С сентября 2022 года 10 месяцев ЦБ держал ключевую ставку на уровне 7,5%. Тогда это сильно помогло экономике восстановиться. Когда восстановление завершилось и начала быстро расти инфляция, он повысил ключевую ставку на 8,5 процентного пункта.

Почему ЦБ проводит жесткую денежно-кредитную политику, мы сообщали здесь.