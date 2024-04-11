Граждане стали в 2 раза чаще пользоваться Цифровым профилем: что он дает

По данным ЦБ, за прошлый год граждане стали пользоваться сервисом Цифрового профиля в 2 раза чаще: они оформили более 30 млн кредитов, страховок, других услуг без лишних справок и сложных анкет, пользуясь этой системой.

Банк России выступил за то, чтобы финансовые организации использовали технологию искусственного интеллекта открыто, безопасно и ответственно на благо клиентам.

С использованием Цифрового профиля граждане могут предоставлять сведения о себе в финансовые организации без посещения отделений, что позволяет получать услуги дистанционно, а также сократить и упростить клиентский путь.