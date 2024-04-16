Изменения на маркетплейсах, которые могут повлиять на вашу работу

Дайджест по изменениям, которые произошли на маркетплейсах в последнее время:

Wildberries запретил использование маркетинговых слов на карточках товаров — таких как «Топ», «Скидка», «Акция», «Распродажа» и другие. Карточки с такими словами будут понижены внутренним рейтингом и опускаться в выдаче, но без применения штрафов.

Ozon изменил механику расчета сервисного сбора для агентов ПВЗ. При расчете размера комиссии маркетплейс решил учитывать плотность населения в городе, где находится ПВЗ, расходы на аренду и другие факторы. Теперь у 92,5% партнеров сбор не превысит 4% от суммы агентского вознаграждения — для большинства из них он будет в пределах 20 ₽.