Изменения на маркетплейсах, которые могут повлиять на вашу работу

Дайджест по изменениям, которые произошли на маркетплейсах в последнее время:
Wildberries запретил использование маркетинговых слов на карточках товаров — таких как «Топ», «Скидка», «Акция», «Распродажа» и другие. Карточки с такими словами будут понижены внутренним рейтингом и опускаться в выдаче, но без применения штрафов.
Ozon изменил механику расчета сервисного сбора для агентов ПВЗ. При расчете размера комиссии маркетплейс решил учитывать плотность населения в городе, где находится ПВЗ, расходы на аренду и другие факторы. Теперь у 92,5% партнеров сбор не превысит 4% от суммы агентского вознаграждения — для большинства из них он будет в пределах 20 ₽.
Яндекс Маркет разрешил продавцам самим назначать цену доставки крупных товаров. Установить ее можно будет в зависимости от веса и габаритов товара, дистанции до получателя. Например, для товаров тяжелее 10 кг можно поставить одну цену, а для товаров больше 100 см по одной из сторон — другую. Также можно менять стоимость доставки в зависимости от региона или города.
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