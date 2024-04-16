Новый онлайн-курс «НДС: расчет, декларация, 1С» — станьте экспертом по НДС за месяц

На носу сдача декларации по НДС за 1 квартал 2024 года. Заполнить и отправить отчет нужно по новым правилам. Кроме того, изменился состав необлагаемых операций, принципы формирование налоговой базы и т. д. Разберитесь во всех нюансах НДС на новом курсе «Клерка».

Мы запускаем новый курс по одному из самых сложных налогов для бухгалтеров —«НДС: расчет, декларация, 1С». Всего за 1 месяц вы разберетесь в порядке расчета налоговой базы в рублях и валюте, проверках условий для вычетов НДС и составлении декларации в 1С.

Начинающим бухгалтерам онлайн-курс поможет освоить базовые принципы работы с НДС, а опытные специалисты смогут структурировать имеющиеся знания, чтобы повысить квалификацию и исключить любые ошибки.

Эксперт «Клерка», к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России Вера Сокуренко подробно расскажет обо всех изменениях в порядке определения места реализации товаров, работ, услуг, новых правилах расчета НДС при перепродаже автомобилей, льготах по НДС, вычетах и восстановлении НДС, а также разберет сложные и спорные вопросы формирования налоговой базы.

Всего в курсе 42 видеоурока, текстовые материалы и конспекты лекций со скринами и подробными инструкциями, которые пригодятся вам в работе. Курс ориентирован на практику, поэтому вас ждет 9 занятий на отработку настройки и ведения учета в 1С:Бухгалтерия 8.3, задачи по заполнению отчетности, счет-фактур и т. д.

Если у вас появятся вопросы или трудности во время учебы — мы всегда готовы вам помочь разобраться и решить любую проблему.

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