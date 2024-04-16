Топ вопросов начинающих бухгалтеров про 6-НДФЛ

При заполнении 6-НДФЛ значение имеет только дата выплаты дохода. За какой месяц начислена зарплата, когда перечислен НДФЛ – это все неважно.

Хотя этот порядок заполнения 6-НДФЛ действует уже второй год, начинающие коллеги пока еще путаются при заполнении.

На нашем форуме и в telegram-канале «КУБ» бухгалтеры задают вопросы. Отвечаем на наиболее частые из них.

Зарплата за декабрь 2023 года выдана 10 января 2024. Она и НДФЛ с нее попадают в 6-НДФЛ за 1 квартал или надо начинать отсчет с чистого листа, то есть с начислений января и далее?

Выплата декабрьской зарплаты в январе попадает в 6-НДФЛ за 1 квартал 2024 года. В этом отчете будут выплаты и НДФЛ с них за период с 01.01 по 31.03. Если зарплата (неважно за какой месяц) выплачена 10.01, то она попадает в 6-НДФЛ за 1 квартал.

Зарплата за март выплачена в апреле. Строка 026 в Разделе 1 и строка 166 в разделе 2 остаются пустыми?

Если в период с 23.03 по 31.03 никаких выплат не было, то эти строки будут пустыми.

Аванс за март выплачен 23 марта, а удержанный НДФЛ уплачен 1 апреля. Строки 026 и 166 надо заполнять?

Да. Неважно, когда НДФЛ фактически уплачен в бюджет. Реальная уплата НДФЛ вообще не отражается в 6-НДФЛ. Там отражается исчисленный, удержанный и подлежащий уплате налог. А когда его реально уплатили, ФНС увидит по ЕНС.

На НДФЛ с матвыгоды по ставке 35% заполняем отдельную страницу раздела 2 формы 6-НДФЛ. А отдельная страница раздела 1 нужна?

Нет. Раздел 1 будет общий. В нем НДФЛ с матвыгоды будет отражен вместе с НДФЛ с зарплаты, потому что КБК и ОКТМО – одинаковые.

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