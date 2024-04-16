На какие взносы ИП может уменьшить аванс по УСН за 1 квартал

До 25 апреля нужно сдать уведомление по ЕНП с авансом по УСН за 1 квартал 2024. При расчете аванса ИП можно учесть вычет на фиксированные взносы.

ИП без работников на УСН «доходы» уменьшает аванс по УСН за 1 квартал 2024 года на такие суммы:

фиксированные взносы за 2024 год (платить их пока не обязательно) в сумме до 49 500 руб.;

взносы 1% за 2024 год (платить их пока не обязательно);

взносы 1% за 2023 год (платить их пока не обязательно), если эти взносы не учли для уменьшения налога в 2023 году.

Кроме того, ИП может сейчас учесть взносы за 2022 год, если (а вдруг!):

они не были уплачены в 2022 и 2023 годах, и ИП весь 2023 год был в должниках и погасил долг на ЕНС только в 2024 году;

они были уплачены в 2023 году, но при расчете налога за 2023 год ИП эти взносы не учел.

Что касается фиксированных взносов за 2023 год (45 842 руб.), то их нельзя учесть в 2024 году, даже если они уплачены в 2024 году и не были учтены в 2023 году. Эти взносы можно учесть или в 2023 году, или никогда.

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