Как в России выдают ипотеку и другие кредиты: свежая статистика бюро кредитных историй

Согласно данным БКИ, приведенным Центробанком, больше половины ипотеки выдается на срок свыше 25 лет.

Во втором полугодии 2023 года доля ипотеки на срок больше 25 лет выросла до 57%. При этом 15% ипотечных кредитов было выдано на срок более 30 лет.

Увеличивается и возраст заемщика на момент выплаты кредита: 42% ипотеки будет погашено, когда заемщику исполнится больше 65 лет.

Доля ипотеки, где заемщики могли внести первоначальный взнос за счет потребительского кредита, остается умеренной — 6,3%, как и годом ранее.

Все больше граждан, имеющих, помимо ипотеки, еще хотя бы один потребительский кредит. За 2023 год их число увеличилось на 1,1 млн человек.

Чтобы ограничить риски долговой нагрузки в ипотеке, Банк России с 1 марта 2024 года повысил макропруденциальные надбавки.

В то же время в необеспеченном потребительском кредитовании эффективно работают макролимиты ЦБ. Число заемщиков по кредитам наличными перестало расти, составив 24 млн человек. Снизился средний размер кредита.

Однако все больше граждан пользуется кредитными картами: их число превысило 27 млн человек.

Банк России ожидает, что лимиты и надбавки постепенно позволят ограничить риски чрезмерной долговой нагрузки граждан.