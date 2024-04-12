Названы профессии, которые в будущем не исчезнут

45% россиян задумывались о том, что их профессия в будущем исчезнет.

Работа.ру и СберПодбор провели исследование и узнали, какие профессии, по мнению россиян, станут самыми востребованными в ближайшие 10-20 лет. В исследовании приняли участие более 3500 пользователей из всех регионов России. Есть в распоряжении «Клерка».

На вопрос, задумывались ли вы, что ваша профессия в будущем может исчезнуть, например, из-за цифровизации и автоматизации труда, ответы такие:

да, постоянно думаю об этом —9%;

да, время от времени думаю — 15%;

да, пару раз задумывался(ась) — 21%

нет, никогда не думал(а) — 55%.

Специалисты из сферы IT постоянно думают, что их профессия может исчезнуть — 19%. Время от времени задумываются о такой вероятности — профессионалы из области IT (29%), образования (22%) и производства (17%). Пару раз такая мысль посещала работников сфера образования (33%) и торговли (31%).

Специалисты медицины (80%), строительства (72%) и производства (61%) никогда не допускали такого исхода.

64% уверены, что сфера информационных технологий станет самой востребованной в ближайшие 10-20 лет. Робототехнику и машиностроение отметили 62% опрошенных, а 49% — новые материалы и нанотехнологии. 46% участников опроса думают, что биотехнологии станут самой востребованной сферой в ближайшее время.

За здравоохранение проголосовали 31% респондентов, 29% отметили безопасность, а 26% — аналитическую деятельность и прогнозирование. Сферу космоса выбрали 24% россиян. Добыча ресурсов будет актуальна в будущем по мнению 21% опрошенных, а 16% выбрали авиацию.

8% респондентов, которые отметили вариант «Другое», указали на сферы преподавания и строительства.

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12% опрошенных для освоения новой сферы деятельности уже проходят обучение. 29% респондентов в последнее время об этом думают, а 43% россиян иногда возвращаются к этой мысли.

16% не хотели бы освоить новую сферу деятельности.