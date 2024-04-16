⚡️ Итоги дня: День космонавтики, новый туристический налог и дефицит бензина

Собрали интересные новости за 12 апреля в кратком дайджесте:

Стоимость золота в ходе торгов на Comex в очередной раз обновила исторический максимум, достигнув $2412,7 за тройскую унцию. Стоимость серебра достигла $29 за унцию.

Курортный сбор в России может стать туристическим налогом. По всей стране может быть введен туристический налог, который составит 3% от стоимости проживания. Законопроект могут внести в Госдуму уже этой весной.

Китайские банки начали блокировать оплату от российских компаний за компоненты для сборки электроники. Проблемы возникли с готовой продукцией, компонентами для серверов, систем хранения данных и ноутбуков.

Сегодня День космонавтики! Именно в этот день, 12 апреля 1961 года, космонавт Юрий Гагарин впервые в истории человечества совершил орбитальный облет Земли. Юрий Гагарин

Владимир Путин поручил в этом году выделить средства на развитие космической ядерной энергетики. Заняться этим вопросом должны «Роскосмос» и «Росатом».

В Москве вводят единый стандарт работы курьеров. Для потребителей это означает, что доставлять им товары будут только квалифицированные сотрудники с проверенными документами. Для самих курьеров стандарт позволит улучшить условия труда, работа станет прозрачной. Стандарт подразумевает введение цифрового профиля курьера, разработку единых требований к транспортному средству и внешнему виду доставщиков.

ЦБ выпустил в обращение новые памятные серебряные монеты в память о подвигах в Великой Отечественной Войне. Монета номиналом 2 рубля посвящена Борису Сафонову, настоящему асу военной авиации. Вторая монета номиналом 3 рубля — «Орден Красной Звезды» серии «Победа советского народа в Великой Отечественной Войне 1941–1945 гг.».

Дефицит бензина в России может начаться уже в мае. Цены на бензин в марте выросли на 16%, на дизель — на 7%. Эксперты уверены, что российские НПЗ недозагружены.

Apple планирует модернизировать линейку Mac с использованием чипов M4, ориентированных на искусственный интеллект.