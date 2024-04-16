Тренд: все больше сотрудников уходят работать независимыми экспертами

Российские компании рассказали, как будет развиваться рынок самозанятых в России и его тренды, а также зачем привлекают их к сотрудничеству.

В распоряжении «Клерка» исследование Работа.ру и «Подработки» о том, сколько компаний работают с самозанятыми. В исследовании приняли участие более 400 представителей бизнеса из всех регионов России.

41% организаций уверены, что все больше сотрудников будут уходить в «свободный рынок» и работать в качестве независимых экспертов. Бизнес будет чаще работать с внештатными специалистами — так считают 34% компаний.

27% отметили, что спрос на сервисы для временного сотрудничества будет расти. За рост тренда на платформенную занятость среди самозанятых проголосовали 26% респондентов.

40% представителей бизнеса работают с самозанятыми, а 18% только планируют это сделать. 42% компаний, наоборот, не нанимают временных специалистов.

Чаще всего работают с самозанятыми микро- (58%) и средний бизнес (50%). Крупный (62%) и малый бизнес (41%) чаще отвечали, что пока не сталкивались с таким опытом и не планируют.

Среди тех компаний, которые уже работают или планируют работать с самозанятыми, 53% привлекают их на выполнение разовых и непрофильных задач. Услуги специалистов из креативной индустрии требуются 39% опрошенным. 32% организаций хотят закрыть временную нехватку кадров. Консультация профильных экспертов важна 24% участникам опроса. За сезонные работы проголосовали 19% опрошенных.