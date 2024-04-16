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Кадры

Сколько стоят услуги охранников и охрана торговых объектов: суммы

По количеству охранников на 100 000 населения Россия занимает одно из первых мест в мире.
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В России на сегодня официально зарегистрировано более 17 000 частных охранных организаций, где трудятся почти 700 000 охранников, которые обеспечивают безопасность 1,4 миллиона объектов.

По количеству охранников на 100 000 населения Россия занимает одно из первых мест в мире – 525 охранников на сто тысяч населения. А лидируют Венгрия, Бразилия, ЮАР.

Проект Salary Index и Союз Торговых Центров выяснили, кто эти люди, сколько стоят их услуги и сколько они зарабатывают. Исследование есть в распоряжении «Клерка».

В среднем 1 час работы охранника будет стоить для юрлица 200 рублей, или 145 000 рублей за круглосуточный пост в месяц. Для торгового центра районного формата, предположим площадью 15 000 кв. м, может потребоваться 3-4 поста.

В среднем в 2023 году охранники в России получали 47 162 рубля в месяц после всех налоговых вычетов. Для сравнения, за неполный I квартал 2024 эта цифра уже составляет 48 282 рубля в месяц.

Больше всего в 2023 году получали в Москве, меньше всех — в Приволжском федеральном округе.

Данные о портрете типичного соискателя на должность «охранник» разнятся, но в среднем это мужчина около 50 лет со средним образованием. На момент размещения резюме большинство из них не имеют опыта работы в этой области, и многие готовы к переезду.

По данным Союза Торговых Центров, ценообразование рынка охранных услуг строится исходя из цены за человеко-час и графика работы охраны. Удобными считаются суточные смены по 24 часа, так как они идеально подходят для сменной работы и вахтового режима.

Если говорим об охраннике высокой квалификации с оружием или другими спецсредствами, стоимость за круглосуточный пост возрастает до 500 000 рублей/месяц и выше.

Для ТЦ районного формата нужны также подменные сотрудники и старший смены. Охрана такого объекта обойдется собственнику в 700-800 000 рублей в месяц.

Сейчас в отрасли охранных услуг есть большая нехватка кадров, так как многие из сферы безопасности, в том числе умеющие держать оружие и имеющие боевой опыт, задействованы на СВО. Это в условиях дефицита поднимает зарплаты.

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