Расценки на техобслуживание газового оборудования могут резко снизиться

Депутаты Госдумы сообщили, что в их адрес поступают многочисленные обращения граждан по вопросам резкого увеличения размера оплаты этой услуги. Кратное увеличение стоимости технического обслуживания газа вызывает их обоснованное недовольство. Разница в ценах есть не только между регионами, но и внутри одного субъекта РФ между разными компаниями, которые оказывают такие услуги.

В итоге принято обращение к Министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину об обоснованности Методических указаний по расчету размера платы за техобслуживание внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме, а также за техобслуживание внутридомового газового оборудования в жилом доме.

Проблемы во многих регионах существуют, и самое плохое — то, что, когда начинают анализировать ситуацию и вести диалог, идет отсыл к методическим указаниям Министерства строительства и ЖКХ: «Все сделано по закону». По какому закону? «В соответствии с методическими рекомендациями». Вот давайте изучим, что за методические рекомендации. Они носят резиновый характер: в них взяли [и] погрузили все. А в итоге расходы несет кто? Человек, — сказал Вячеслав Володин.

Подобная ситуация, которая сложилась ввиду методических рекомендаций Минстроя, — конкретный пример того, зачем надо принимать законы прямого действия, — обратил внимание Володин. Об этом также неоднократно говорил и президент.

С 1 сентября 2023 года в России вступили в силу изменения в закон о газоснабжении и Жилищный кодекс. По ним стоимость услуг определена в методических рекомендациях Минстроя.

В некоторых регионах ежемесячная стоимость техобслуживания внутриквартирного газового оборудования выросла в 1,5–3,3 раза, а стоимость обслуживания внутридомового — до 2,3 раза. При этом никаких дополнительных услуг собственникам и нанимателям жилых помещений не оказывается.

В связи с этим Госдума обратилась к главе Минстроя с просьбой рассмотреть вопрос о возможности пересмотра методических указаний, а также об организации мониторинга размера платы и ремонтов совместно с органами исполнительной власти регионов.