Внесудебных банкротств стало в пять раз больше

С января по март 2024 года число внесудебных банкротств увеличилось в пять раз по сравнению с тем же периодом прошлого года. Эту процедуру запустили 12,6 тыс. человек. Больше половины участников — пенсионеры.

Чаще всего за внесудебным банкротством обращаются жители Краснодарского и Алтайского края, Свердловской, Челябинской и Омской областей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Федресурс.

Количество процедур внесудебного банкротства выросло после смягчения его критериев. С конца 2023 года обратиться в МФЦ могут люди с долгами от 25 тыс. до 1 млн рублей, а также те, кто получают пенсии и социальные пособия.

Внесудебное банкротство утвердили в 2020 году. С этого момента по март 2024 года начато 42 тыс. процедур, а общая сумма долга составила больше 17 млрд рублей. Ровно половина должников уже завершила досудебное банкротство, им списали долги на 7,3 млрд рублей.

В Национальном бюро кредитных историй сообщили, что сейчас у 8 млн заемщиков совокупный долг превышает 25 тыс. рублей. Просрочка платежей свыше 90 дней примерно у 17% от общего числа заемщиков с действующими обязательствами по кредитам.