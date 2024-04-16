Предприниматели узнают, где взять деньги для масштабирования бизнеса

Бизнесу всегда нужны деньги: для масштабирования, закрытия кассовых разрывов или запуска нового направления. Узнайте, как получить средства на бесплатном вебинаре «Где взять деньги для масштабирования бизнеса?». Он пройдет уже завтра, 16 апреля, в 11:00 мск!
Спикеры — Петр Петров, директор по развитию партнерских отношений в Папа Финанс и Екатерина Степанова, руководитель направления андеррайтинга и кредитных технологий.
Участники вебинара получат полезный чек-лист по 115-ФЗ.
На вебинаре вы узнаете:
Почему кредитор отказывает в финансировании;
Как увеличить шансы на одобрение;
Как исправить кредитную историю;
Какие тенденции рынка по финансированию бизнеса появились в последнее время;
Реальные кейсы ошибок приставов в базе исполнительных производств, и что с этим делать;
МКК: что такое микрокредитные организации на примере Папа Финанс;
Реестр Центробанка: как регулируются МКК;
Как научиться отличать надежные финансовые организации от мошенников;
Реальные разбор кейса клиента.
Ждем вас на вебинаре 16 апреля в 11:00 мск!
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