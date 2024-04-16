Депутаты не допустят к госзакупкам производителей фальсифицированной молочной продукции

Если поставщик не будет указывать сведения о ветеринарном контроле на каждой партии молочной продукции, то ему не переведут оплату по контракту.

Представители фракции «Единая Россия» подготовили законопроект, направленный на противодействие обороту фальсифицированных молочных продуктов в сфере государственных и муниципальных закупок по 44-ФЗ.

Зачастую производители заменяют молочные жиры растительными и экономят на сырье. Чтобы этого избежать, в законопроекте пропишут обязанность поставщика указывать сведения о норме ветеринарного контроля на каждую партию молочной продукции. Об этом узнал ТАСС.

Решение об оплате по контракту будет приниматься только после проверки сведений о номере ветеринарного сопроводительного документа. Это будет происходить в автоматическом режиме с помощью обмена данными между ФГИС «ВетИС» и единой информационной системой в сфере закупок (ЕИС).

Сейчас документ отправили на рассмотрение экспертного совета, а затем внесут в Госдуму.