Матпомощь пострадавшим от наводнения не облагается НДФЛ и взносами

Доходы в денежной и натуральной формах, которые получают люди, пострадавшие от стихийных бедствий или от других чрезвычайных обстоятельств, не облагаются НДФЛ.

Основание – пункт 46 статьи 217 НК.

Кроме того, суммы единовременной материальной помощи, оказываемой физлицам в связи со стихийным бедствием или другим чрезвычайным обстоятельством в целях возмещения причиненного им материального ущерба или вреда их здоровью, не облагаются страховыми взносами (статья 422 НК).

Об этом напоминает региональное УФНС.

При этом в НК нет ограничения по суммам такой матпомощи ни для целей НДФЛ, ни для целей страховых взносов.

Но факт ущерба от стихии надо подтвердить – документами из МЧС, органов местного самоуправления, свидетельством о праве собственности объекта и другими.

При этом организации и ИП не должны включать эту матпомощь в РСВ и 6-НДФЛ.