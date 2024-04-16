Матпомощь пострадавшим от наводнения не облагается НДФЛ и взносами

Основание – пункт 46 статьи 217 НК.
Кроме того, суммы единовременной материальной помощи, оказываемой физлицам в связи со стихийным бедствием или другим чрезвычайным обстоятельством в целях возмещения причиненного им материального ущерба или вреда их здоровью, не облагаются страховыми взносами (статья 422 НК).
Об этом напоминает региональное УФНС.
При этом в НК нет ограничения по суммам такой матпомощи ни для целей НДФЛ, ни для целей страховых взносов.
Но факт ущерба от стихии надо подтвердить – документами из МЧС, органов местного самоуправления, свидетельством о праве собственности объекта и другими.
При этом организации и ИП не должны включать эту матпомощь в РСВ и 6-НДФЛ.
Начать дискуссию