Инвесторы готовы обменять заблокированные активы на десятки миллиардов рублей

Банки и фонды из США, ЕС и Великобритании готовы выкупить у российских инвесторов замороженные иностранные активы.

Инвестиционная палата оценила завяленный спрос со стороны иностранных инвесторов на обмен заблокированными активами в десятки миллиардов рублей.

В частности, на счетах типа «С» копятся дивиденды от blue chips. Учитывая, что нерезидентам принадлежало около 50% free-float в российских голубых фишках, только с мая по декабрь 2023 года там могло скопиться порядка 450 млрд рублей,— сказал гендиректор Инвестиционной палаты Алексей Седушкин.

Согласно указу президента, нерезиденты смогут выкупить у российских инвесторов заблокированные иностранные активы за счет своих средств, накопленных на счетах типа «С». В выкупе будет принимать участие банки и фонды из США, ЕС и Великобритании. Заявленный спрос с их стороны «измеряется десятками миллиардов рублей».

В список бумаг, которые можно обменять, вошли более 3,8 тыс. позиций, включая акции и расписки Tesla, Intel Corp., Nvidia Corp., Netflix Inc., Alibab, Baidu Inc. и других компаний.

Недавно мы писали, что на сайте Инвестиционной палаты появился калькулятор для предварительного расчета общей стоимости иностранных ценных бумаг, которые российские инвесторы могут предъявить к выкупу.